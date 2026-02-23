مدفع رمضان الأشهر.. مجدي عبد الغني يسترجع ذكريات هدفه بكأس العالم

استرجع مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية الأسبق، هدفه أمام هولندا في كأس العالم.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك: "مدفع رمضان الأشهر في التاريخ! عارف إنكم حافظينه.. بس مكنش ينفع رمضان يعدي من غير ما نفكركم بيه النهاردة من مدفع رمضان، معانا الجون اللي مفيش بيت في مصر مسمعش عنه ركلة جزاء مصر في هولندا - كأس العالم 1990.

وتابع: "البلدوزر" مجدي عبد الغني ببروده المعتاد وهدوء أعصابه قدام فان بروكلين.

مهما شوفتوه، لسه ليه طعم خاص.. ولسه هو الجون اللي فرح مصر كلها من القلب مين فاكر كان لابس قميص رقم كام وهو بيشوط الكورة دي؟".

ودافع مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، عن إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب أزمته الأخيرة وتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»، إن سبب غضب إمام عاشور يرجع إلى الجهاز الفني للأهلي، مؤكدًا أن الأزمة تم تفسيرها بشكل خاطئ من جانب البعض.