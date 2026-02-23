قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
مدفع رمضان الأشهر.. مجدي عبد الغني يسترجع ذكريات هدفه بكأس العالم

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
سارة عبد الله

استرجع مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية الأسبق، هدفه أمام هولندا في كأس العالم.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك: "مدفع رمضان الأشهر في التاريخ! عارف إنكم حافظينه.. بس مكنش ينفع رمضان يعدي من غير ما نفكركم بيه النهاردة من مدفع رمضان، معانا الجون اللي مفيش بيت في مصر مسمعش عنه ركلة جزاء مصر في هولندا - كأس العالم 1990.

وتابع: "البلدوزر" مجدي عبد الغني ببروده المعتاد وهدوء أعصابه قدام فان بروكلين.
مهما شوفتوه، لسه ليه طعم خاص.. ولسه هو الجون اللي فرح مصر كلها من القلب مين فاكر كان لابس قميص رقم كام وهو بيشوط الكورة دي؟".

ودافع مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، عن إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب أزمته الأخيرة وتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»، إن سبب غضب إمام عاشور يرجع إلى الجهاز الفني للأهلي، مؤكدًا أن الأزمة تم تفسيرها بشكل خاطئ من جانب البعض.

مجدي عبد الغني كأس العالم هولندا

