الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
رياضة

الجهاز الفني.. مجدي عبد الغني يكشف سبب غضب إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
منار نور

دافع مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، عن إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب أزمته الأخيرة وتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»، إن سبب غضب إمام عاشور يرجع إلى الجهاز الفني للأهلي، مؤكدًا أن الأزمة تم تفسيرها بشكل خاطئ من جانب البعض.

 وأوضح أن الإعلامي أحمد شوبير كان قد أعلن مسبقًا أن الجهاز الفني حدد ثلاثة لاعبين لتنفيذ ركلات الجزاء، على رأسهم إمام عاشور، يليه زيزو ثم تريزيجيه، على أن يتم الاختيار بينهم أثناء المباراة.

وأشار عبد الغني إلى أنه خلال مباراة وادي دجلة، وعند احتساب ركلة جزاء للأهلي، كان تصرف إمام عاشور طبيعيًا تمامًا عندما توجه لتسديد الكرة، باعتباره الخيار الأول، مؤكدًا أن أي لاعب يتم إبلاغه مسبقًا بأنه المسدد الأول فمن حقه أن يتولى التنفيذ فور احتساب الركلة.

وأضاف أن تحديد مسدد ركلات الجزاء يجب أن يتم بشكل واضح خلال المحاضرة الفنية قبل المباراة، وليس أثناء اللقاء، مشددًا على أن تغيير القرار من خارج الملعب يُعد خطأً إداريًا لا يليق بفريق بحجم الأهلي، خاصة في ظل وجود جهاز فني أجنبي.

وتابع أن منح الثقة للاعب بعينه على حساب آخر أمر غير مقبول، مؤكدًا أن إمام عاشور يحتاج إلى الثقة مثل أي لاعب آخر، بل ربما أكثر، مشبهًا الموقف بتجربته الشخصية في كأس العالم 1990، عندما تم اختياره لتنفيذ ركلات الجزاء ولم يتم التراجع عن القرار أثناء المباراة.

وأوضح عبد الغني أن زيزو حاول احتواء الموقف، حيث توجه لإمام عاشور وقام بمساندته، في مشهد يعكس الروح الرياضية بين اللاعبين، مؤكدًا أن الأهلي يُعد نموذجًا يُحتذى به في الإدارة الكروية، وكان من المفترض حسم مثل هذه الأمور فنيًا قبل انطلاق المباراة.

امام عاشور الاهلي ازمة امام عاشور

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

وائل جسار

بتوحشيني.. وائل جسار يشعل حفله في الإمارات

بوستر حفل ماجد المهندس

طرح التذاكر اليوم.. ماجد المهندس يحيي حفل غنائي في موسم الرياض 6 فبراير

عمرو الليثي

عمرو الليثي: الخوف أصعب كلمة في حياتنا ويجب أن نحوله لأمان وطمأنينة وثقة كبيرة في الله

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

