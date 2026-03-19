علي لطفي: فريق زد عينه على كأس مصر

نجح فريق زد في حجز مقعده بالمباراة النهائية لبطولة كأس مصر بالموسم الجاري، عقب تحقيق فوز مستحق على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

علي لطفي: أظهرنا شخصية قوية

أعرب علي لطفي، حارس مرمى الفريق، عن سعادته بالأداء والنتيجة، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة مميزة رغم البداية غير المثالية.

وأوضح أن اللاعبين تحلوا بالهدوء والتركيز، ما ساعدهم على العودة في النتيجة وتحقيق الفوز.

التركيز على التتويج

وأشار لطفي إلى أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد خلال الفترة الحالية، سواء في بطولة كأس مصر أو كأس الرابطة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو التتويج وإسعاد الجماهير.

وتحدث حارس زد عن تجربة الفريق السابقة في المباريات النهائية، خاصة مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أنهم كانوا قريبين من الفوز، لكن بعض الأخطاء كلفتهم اللقب، وهو ما يعمل الفريق على تلافيه هذه المرة.

وأكد علي لطفي أن الفريق استفاد من أخطاء الماضي، ويعمل على تصحيحها بشكل مستمر، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو التتويج بلقب كأس مصر هذا الموسم، وكتابة تاريخ جديد للنادي.