عودة الدوري المصري .. موعد مباراة بيراميدز في كأس مصر

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم ، بشأن تحديد موعد مباراة إنبي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وحقق بيراميدز ، الفوز على بتروجت بهدفي محمود زلاكة ومصطفى فتحي ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

وأكد الاتحاد، في خطابه أنه تقرر إقامة مباراة إنبي وبيراميدز في الخامسة من مساء الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل على استاد بتروسبورت.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي على شوطين، وحال استمر التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى المباراة النهائية المحدد لها يوم 10 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولي.