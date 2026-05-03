الأرصاد تحذر: رياح نشطة تضرب البلاد غدا واضطراب الملاحة الجوية والبحرية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً حول الظواهر الجوية المتوقعة، لـ الطقس غدا الإثنين الموافق 4 مايو 2026، محذرة من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع بروز ظواهر جوية تؤثر على حركة الملاحة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وفقاً لبيان الهيئة، يسود الطقس غدا أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة ليلاً.

وحول درجات الحرارة غدا، المتوقعة في المناطق الرئيسية كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

تحذيرات من الرياح واضطراب الملاحة

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، خاصة في جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

كما حذرت من اضطراب شديد في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى 75 كم/ساعة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 3 إلى 4 أمتار.

خريطة الأمطار غدا

أشارت هيئة الأرصاد، إلى فرص سقوط أمطار خلال الطقس غدا، تكون ما بين خفيفة إلى متوسطة، قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما تتكون الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.