ريال بيتيس يحقق فوزا كبيرا علي ريال أوفييدو بثلاثي نظيفة في الليجا

حقق فريق نادي ريال بيتيس فوزا كبيرا علي ضيفه ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب بينتو فيامارين في إطار الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية ريال بيتيس كل من خوان هيرنانديز هدفين في الدقيقتين 22 و59 وعبدالصمد الزلزولي في الدقيقة 45، وشارك اللاعب المصري هيثم حسن مع فريقه أوفييدو في الدقيقة 65 بعد أن بدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

ورفع بيتيس رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أوفييدو عند 28 نقطة في المركز الأخير ويقترب من العودة للدرجة الثانية.