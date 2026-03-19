الكويت تُحبط مخططًا إرهابيًا مرتبطًا بحزب الله وتضبط 10 متورطين

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت نجاح أجهزتها الأمنية في إحباط مخطط لعملية إرهابية كان يستهدف منشآت حيوية داخل البلاد، مؤكدة ارتباط الخلية بـ حزب الله.

وأوضحت الوزارة، أن جهاز أمن الدولة نفّذ عملية استباقية عقب رصد وتحريات مكثفة، أسفرت عن ضبط 10 مواطنين متورطين في المخطط، كانوا ينسقون مع جهات خارجية، ويسعون إلى تزويدها بإحداثيات مواقع حساسة، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة.

وكشفت التحقيقات أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة للتنظيم، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع الطائرات المسيّرة، في إطار التحضير لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف زعزعة الاستقرار وبث الذعر في المجتمع.

وأكدت الداخلية أن المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع أي تهديد لأمن البلاد، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو تعاونه مع جماعات إرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحقهم.