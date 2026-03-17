على صلة بحزب الله.. الكويت تعلن توقيف 16 شخصًا بتهمة تدبير مخطط تخريبي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، توقيف 16 شخصًا، هم 14 كويتيًا ومواطنان لبنانيان، اتهمتهم بالانتماء إلى حزب الله وتدبير "مخطط تخريبي منظم" في الدولة الخليجية.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الكويتية، العميد ناصر بوصليب، إن "التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن مخطط تخريبي منظم يقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية، تضم 14 مواطنًا واثنين من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام".

وأوضح المتحدث أنه "تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة، والتي تمثلت بعدد من الأسلحة النارية والذخائر وسلاح يُستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة (مورس) وطائرات درون وأعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية وخرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية وأسلحة خاصة للتدريب".

وذكر أنه "جارٍ استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الخلية الإرهابية وإحالتها إلى النيابة العامة، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية".

وأكد أن "أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها ماليًا على حساب أمن الوطن ستواجه بإجراءات صارمة وحاسمة"، مشددًا على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.