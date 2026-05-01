ريهام عبد الغفور تهدي جائزة ظلم المصطبة بالكاثوليكي للسينما لوالدها الراحل

في ليلة مميزة من ليالي الفن الهادفة، شهد ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما تكريم النجمة ريهام عبد الغفور، وذلك عن دورها المميز في مسلسل ظلم المصطبة الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، وحقق إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

وجاء التكريم تقديرًا للأداء القوي الذي قدمته ريهام عبد الغفور، حيث نجحت في تجسيد شخصية إنسانية مركبة، عكست من خلالها قدرتها الكبيرة على التعبير عن التفاصيل الدقيقة والانفعالات الصادقة، مما جعلها واحدة من أبرز نجمات الموسم الدرامي.

وخلال صعودها إلى المسرح لتسلم الجائزة، استُقبلت ريهام عبد الغفور بتصفيق حار من الحضور، في مشهد عكس مكانتها الكبيرة داخل الوسط الفني، وتقدير زملائها لمسيرتها التي تتسم بالتنوع والاختيارات المميزة.

وفي كلمتها، وجهت ريهام عبد الغفور الشكر إلى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، مشيدة بدوره الكبير في دعم الفن الهادف والارتقاء بالذوق العام من خلال هذا المهرجان العريق.

كما حرصت على إهداء الجائزة إلى روح والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، مؤكدة أنه كان الداعم الأكبر لها في مسيرتها الفنية، وقالت في كلمات مؤثرة إن كل ما وصلت إليه هو نتيجة دعمه وإيمانه بموهبتها.

ولم تنسَ ريهام توجيه الشكر لوالدتها، التي أكدت أنها لا تتوقف عن الدعاء لها، كما أعربت عن امتنانها لزوجها وأولادها على دعمهم المستمر لها في مشوارها الفني، وهو ما ساعدها على الاستمرار وتقديم أفضل ما لديها.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وسط أجواء احتفالية راقية، حيث تم تكريم عدد من النجوم وصناع الأعمال الفنية المتميزة، في تأكيد جديد على الدور المهم الذي يلعبه مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دعم وتكريم الإبداع الحقيقي.

ويُعد هذا التكريم محطة جديدة في مسيرة ريهام عبد الغفور، التي استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تفرض نفسها بقوة كواحدة من أبرز نجمات الدراما، بفضل اختياراتها الجريئة وأدائها الصادق الذي يلامس الجمهور.