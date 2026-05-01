بكري: العالم الجديد يتطلب التعاون.. ولا مكان للدولة المنعزلة
تريزيجيه يهدر الهدف الثالث للأهلي أمام الزمالك من ركلة جزاء
وفاة والدة إبراهيم سعيد
شوبير يتصدى لضربة جزاء من حسام عبد المجيد ..الأهلي يواصل التقدم 2\0
بعد تسجيله في شباك الزمالك.. حسين الشحات يصل للهدف رقم 100 في مشواره
مصرع 14 من الحرس الثوري الإيراني في انفجار داخل مستودع ذخيرة بزنجان
متأثرا بإصابته.. وفاة صغير بعد عقره من 4 كلاب ضالة في الشرقية
ترامب: قادة إيران يرغبون في اتفاق لكنهم يواجهون صعوبات بسبب الانقسامات
رعايتهم مسئوليتي .. محافظ الجيزة يتكفل بالطفلين ضحية وفاة والديهما
أشرف بن شرقي يكتب التاريخ في ديربي القاهرة.. إنجاز فريد بقميصي الأهلي والزمالك
سعر الدولار في البنوك.. ارتفع 123 قرشًا خلال أسبوع
جوتيريش: الآن هو وقت الحوار واتخاذ تدابير يمكن أن تفتح مسارا نحو السلام
طه جبريل
فن وثقافة

ريهام عبد الغفور تهدي جائزة ظلم المصطبة بالكاثوليكي للسينما لوالدها الراحل

أوركيد سامي

في ليلة مميزة من ليالي الفن الهادفة، شهد ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما تكريم النجمة ريهام عبد الغفور، وذلك عن دورها المميز في مسلسل ظلم المصطبة الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، وحقق إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

وجاء التكريم تقديرًا للأداء القوي الذي قدمته ريهام عبد الغفور، حيث نجحت في تجسيد شخصية إنسانية مركبة، عكست من خلالها قدرتها الكبيرة على التعبير عن التفاصيل الدقيقة والانفعالات الصادقة، مما جعلها واحدة من أبرز نجمات الموسم الدرامي.

وخلال صعودها إلى المسرح لتسلم الجائزة، استُقبلت ريهام عبد الغفور بتصفيق حار من الحضور، في مشهد عكس مكانتها الكبيرة داخل الوسط الفني، وتقدير زملائها لمسيرتها التي تتسم بالتنوع والاختيارات المميزة.

وفي كلمتها، وجهت ريهام عبد الغفور الشكر إلى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، مشيدة بدوره الكبير في دعم الفن الهادف والارتقاء بالذوق العام من خلال هذا المهرجان العريق.

كما حرصت على إهداء الجائزة إلى روح والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، مؤكدة أنه كان الداعم الأكبر لها في مسيرتها الفنية، وقالت في كلمات مؤثرة إن كل ما وصلت إليه هو نتيجة دعمه وإيمانه بموهبتها.

ولم تنسَ ريهام توجيه الشكر لوالدتها، التي أكدت أنها لا تتوقف عن الدعاء لها، كما أعربت عن امتنانها لزوجها وأولادها على دعمهم المستمر لها في مشوارها الفني، وهو ما ساعدها على الاستمرار وتقديم أفضل ما لديها.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وسط أجواء احتفالية راقية، حيث تم تكريم عدد من النجوم وصناع الأعمال الفنية المتميزة، في تأكيد جديد على الدور المهم الذي يلعبه مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دعم وتكريم الإبداع الحقيقي.

ويُعد هذا التكريم محطة جديدة في مسيرة ريهام عبد الغفور، التي استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تفرض نفسها بقوة كواحدة من أبرز نجمات الدراما، بفضل اختياراتها الجريئة وأدائها الصادق الذي يلامس الجمهور.

المزيد