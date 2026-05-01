تكريم سولاف فواخرجي في ختام الكاثوليكي للسينما

في ليلة فنية استثنائية امتزجت فيها الأناقة بالتقدير، شهد ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما تكريم النجمة السورية سولاف فواخرجي، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة وإسهاماتها المميزة في الدراما والسينما العربية.

وجاء التكريم وسط حضور لافت لكوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث استقبل الحضور سولاف فواخرجي بتصفيق حار لحظة صعودها إلى المسرح، في مشهد عكس مكانتها الكبيرة في قلوب الجمهور وزملائها على حد سواء.

وأعربت فواخرجي خلال كلمتها عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن له قيمة خاصة لما يحمله مهرجان المركز الكاثوليكي من تاريخ عريق ودور بارز في دعم الفن الهادف، مشيرة إلى أن هذا التقدير يُعد بمثابة دافع جديد لمواصلة تقديم أعمال فنية تحمل رسائل إنسانية عميقة.

كما تحدثت عن تجربتها في الدراما العربية، مؤكدة أهمية التعاون بين الفنانين العرب في تقديم أعمال مشتركة تعكس قضايا المجتمعات العربية، وتعزز من قوة الفن كوسيلة للتعبير والتأثير.

وشهدت فعاليات الحفل حضور عدد من النجوم، من بينهم الفنان أشرف عبد الباقي والفنانة يسرا اللوزي، إلى جانب المخرجة كاملة أبو ذكري، حيث حرصوا جميعًا على تهنئة فواخرجي والتعبير عن إعجابهم بمسيرتها الفنية.

ويُعد هذا التكريم تتويجًا لمسيرة طويلة قدمت خلالها سولاف فواخرجي العديد من الأعمال الناجحة التي لاقت إشادة نقدية وجماهيرية، حيث تميزت بأدائها القوي وقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة بعمق وإحساس عالٍ.

واختُتمت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية راقية، وسط إشادة واسعة بالتنظيم ومستوى الأعمال المشاركة، ليؤكد مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مكانته كواحد من أهم الفعاليات الفنية التي تحتفي بالإبداع وتكرم نجومه في مصر والعالم العربي.