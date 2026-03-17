هجوم إيراني على دبي وأصوات انفجارات تهز الإمارة

أكدت الجهات المختصة في إمارة دبي أن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة من المدينة قبل قليل ناجمة عن اعتراضات ناجحة للصواريخ الإيرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات حتى اللحظة، فيما تواصل فرق الطوارئ والجهات الأمنية مراقبة الوضع عن كثب لضمان سلامة السكان والممتلكات.

تأتي هذه الاعتراضات ضمن سلسلة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تقول أنها تستهدف قواعد وأهدافا أمريكية.

ومن جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.