البحرين: الدفاع الجوي يتصدى لمقذوفات إيرانية في سماء البلاد

أفاد تلفزيون البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لمقذوفات إيرانية في سماء مملكة البحرين.





و من جانبها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي في البلاد نجحت في اعتراض وتدمير 125 صاروخا و211 طائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه البحرين منذ بدء سلسلة الهجمات.





وأكدت القيادة العامة، أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.





ودعت القيادة العامة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المتضررة أو أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، كما حثت على عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.