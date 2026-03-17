الحكومة الأفغانية: مقتل 400 شخص في غارة باكستانية استهدفت مستشفى بكابول

أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، عن وقوع كارثة إنسانية في العاصمة كابل إثر غارة جوية شنتها القوات الباكستانية. وأكد المتحدث أن القصف استهدف بشكل مباشر أحد المستشفيات في المدينة، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح.





و وفقاً للحصيلة الأولية التي أعلنتها السلطات الأفغانية، فقد لقي 400 شخص مصرعهم، فيما أصيب نحو 250 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في موقع الحادث لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.





و من جانبه، صرح مصدر عسكري باكستاني بأن المقاتلات الحربية التابعة لقواتهم شنت غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية محددة في العاصمة كابل. وأوضح المصدر أن الأهداف شملت بنى تحتية عسكرية ومخزن ذخائر في موقعين مختلفين داخل العاصمة، دون الإشارة مباشرة إلى استهداف المنشآت الطبية.