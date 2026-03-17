هجوم بمسيرة على فندق في بغداد دون إصابات

قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين ​إن طائرة مسيرة استهدفت ‌فندقا في بغداد دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات ​أو أضرار مادية.

وكانت مصادر ​أمنية قد ذكرت في وقت ⁠سابق أن طائرة مسيرة هاجمت ​فندق الرشيد في المنطقة ​الخضراء، التي تضم أبنية حكومية و السفارة الأمريكية، حيث شوهدت النيران والدخان يتصاعدان.





وقالت الوزارة إنه بعد الفحص "تبين أن طائرة مسيرة اصطدمت بالسياج العلوي ‌للفندق ⁠دون أن تسفر عن أي خسائر بالأرواح البشرية أو أضرار مادية تذكر".





ونددت الوزارة بالهجوم ​قائلة ​إن "استهداف ⁠البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق يعد عملا مرفوضا ​يمس سيادة القانون".





وأفادت ​المصادر ⁠الأمنية في وقت سابق بأن صاروخين من طراز كاتيوشا أطلقا ⁠على ​السفارة الأمريكية ​في بغداد.