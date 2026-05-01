بني سويف تستضيف 17 سائحا من روسيا بممشى الكورنيش خلال رحلتهم النيلية ضمن خطة تنشيط السياحة

واصلت بني سويف، استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم ، ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية حيث وصل "أمس" فوجا سياحي قوامه 15 سائحا من روسيا ،على متن باخرة نيلية،وكان في استقبالهم فريق من اللجنة المكلفة بإدارة الممشى وبعض العاملين بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.





تضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي على كورنيش النيل بمدينة بني سويف،حيث استمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية، بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.



فيما أشار د. شريف حنفي رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الكورنيش، إلى أن استقبال الأفواج السياحية يتم بمنابعة من المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز ضمن خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار بما يُعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي.