الوفد الفلسطيني يرفض صورة مشتركة مع الوفد الإسرائيلي ويحرج إنفانتينو في الكونجرس
بسبب إطلاق النار ببولاق الدكرور وترويع المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة
طهران: من غير الواقعي توقع نتائج سريعة من المحادثات مع واشنطن
ماذا كان يفعل النبي في فجر الجمعة؟ 3 سنن مهجورة لا تفوتك
شوبير أم الشناوي .. من حارس مرمى الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة؟
جريمة بعد حفل زفاف.. محاكمة 26 متهما بالاشتراك في قتل أبناء عمومتهم الأحد
إنذار الطاعة.. مشروع قانون جديد يعيد ضبط النفقة ويواجه التعسف الأسري
شائعات وفاة فيروز تثير القلق.. والعائلة تتحرك قانونيا
ترامب: طهران لن تحصل على مقابل في أي اتفاق محتمل بشأن اليورانيوم
شنطة هدوم ولعب.. أم تترك طفلتها بالشارع والأب يستلمها من الشرطة بالعمرانية
تصعيد أمريكي إيراني يرفع كلفة الحرب إلى 50 مليار دولار وسط توتر إقليمي متسارع
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يقترب من الحسم.. مشروع شامل يضبط الطلاق والنفقة والحضانة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بني سويف تشارك في حلقة نقاشية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

شارك بلال حبش نائب محافظ بني سويف، في حلقة النقاش رفيعة المستوى، نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة" بالقاهرة، حول دمج نهج المدن الذكية المرتكزة على الإنسان وتطبيق المراجعات الطوعية المحلية في المدن والمحافظات المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثالثة عشرة، وبناءً على توصيات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر الذي استضافته القاهرة.

شهدت الحلقة النقاشية مشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات الوطنية والمحافظات، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وشركاء التنمية الدوليين، حيث تناولت الجلسات محاور السياسة الحضرية الوطنية في مصر، وآليات الانتقال من مرحلة إعداد السياسات إلى التنفيذ والمتابعة، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والحوكمة والمرونة والعدالة المكانية، وسبل دمج مفاهيم المدن الذكية في خطط التنمية المحلية.

وخلال الفعاليات، تم استعراض تجربة محافظة بني سويف في إعداد وتطبيق المراجعات الطوعية المحلية، باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على المستوى المحلي، وما تتضمنه من آليات لربط خطط التنمية بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أكد نائب المحافظ حرص المحافظة، بتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة، والاستفادة من التجارب والخبرات الحديثة في مجالات التحول الرقمي، والتخطيط الحضري الذكي، وبناء القدرات، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى هامش الفعاليات أكد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظةد. علاء سعيد، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف، وبإشراف مباشر من نائب المحافظ، تقوم الوحدة الاقتصادية بمتابعة وتطوير آليات إعداد المراجعات الطوعية المحلية، والعمل على دمج مفاهيم المدن الذكية في خطط التنمية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات

تارا عبود تكشف كواليس فخر الدلتا : الكوميديا المصرية تحدٍ جديد

أحمد صيام : السوشيال ميديا صنعت عصرًا ذهبيًا لاكتشاف المواهب

أحمد رمزي : فخر الدلتا حصاد 10 سنوات من العمل المسرحي .. والاجتهاد بلا واسطة

ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

ألين أرفليان تعود إلى الشاشة بـ لعبة العقرب .. تجربة نفسية مشوّقة

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

