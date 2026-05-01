بني سويف تشارك في حلقة نقاشية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

شارك بلال حبش نائب محافظ بني سويف، في حلقة النقاش رفيعة المستوى، نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة" بالقاهرة، حول دمج نهج المدن الذكية المرتكزة على الإنسان وتطبيق المراجعات الطوعية المحلية في المدن والمحافظات المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثالثة عشرة، وبناءً على توصيات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر الذي استضافته القاهرة.

شهدت الحلقة النقاشية مشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات الوطنية والمحافظات، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وشركاء التنمية الدوليين، حيث تناولت الجلسات محاور السياسة الحضرية الوطنية في مصر، وآليات الانتقال من مرحلة إعداد السياسات إلى التنفيذ والمتابعة، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والحوكمة والمرونة والعدالة المكانية، وسبل دمج مفاهيم المدن الذكية في خطط التنمية المحلية.

وخلال الفعاليات، تم استعراض تجربة محافظة بني سويف في إعداد وتطبيق المراجعات الطوعية المحلية، باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على المستوى المحلي، وما تتضمنه من آليات لربط خطط التنمية بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أكد نائب المحافظ حرص المحافظة، بتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة، والاستفادة من التجارب والخبرات الحديثة في مجالات التحول الرقمي، والتخطيط الحضري الذكي، وبناء القدرات، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى هامش الفعاليات أكد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظةد. علاء سعيد، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف، وبإشراف مباشر من نائب المحافظ، تقوم الوحدة الاقتصادية بمتابعة وتطوير آليات إعداد المراجعات الطوعية المحلية، والعمل على دمج مفاهيم المدن الذكية في خطط التنمية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات