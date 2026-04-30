بالحقائق والأرقام .. مستشفيات جامعة بني سويف منظومة طبية رائدة تعكس جودة الرعاية الإنسانية

صرح الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن المستشفيات الجامعية شهدة طفرة كبيرة في السنوات الماضية حيث لا تقتصر الخدمة على أبناء محافظة بني سويف فقط، بل تمتد لتستقبل المرضى من المحافظات المجاورة وضيوف مصر من الدول الشقيقة.

وأوضح الدكتور طارق على، أن لغة الأرقام وتعكس حجم الإنجاز، حيث تستقبل الطوارئ سنوياً 150 ألف مريض، ويُجرى بها 8,000 عملية طارئة و6,500 جلسة غسيل كلوي طارئة، بينما يسجل المعدل السنوي الداخلي 34 ألف حالة، تشمل 9,500 حالة رعاية مركزة و9,000 عملية ، بالإضافة إلى استقبال 270 ألف متردد على العيادات، مما يجسد رسالة إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية تنفرد بإجراءات دقيقة على مستوى المحافظة مثل "فصل البلازما" بواقع 1,750 جلسة، ووحدات السكتة الدماغية، والقلب المفتوح، وزراعة القرنية، والحقن المجهري، والمسح الذري، مما يضمن تقديم رعاية تليق بالمواطن المصري بأحدث التجهيزات.

وأضاف الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات أ ن مستشفى الأورام والحروق، تقدم 13 ألف جلسة كيماوي سنوياً، ويستفيد 150 ألف متردد من خدمات المتابعة، مع إجراء 75 عملية طارئة لمرضى الحروق، كما تلعب المعامل والأشعة دور خط الدفاع الأول بـ 725 ألف تحليل و82 ألف فحص إشعاعي سنوياً، بجانب 16 ألف جلسة غسيل كلوي مزمن.

وأكد الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات أن المستشفيات تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال إنهاء طلبات علاج على نفقة الدولة لـ 5,000 طالب سنوياً، بإجمالي مطالبات تصل إلى 150 مليون جنيه، كما جاري العمل حالياً على إنشاء "المستشفى الرئيسي"، و"مستشفى الأورام"، و"مستشفى النساء والأطفال" بمنطقة شرق النيل مع اقتراب افتتاح منشآت متخصصة "مستشفى العيون وجراحات القرنية" و"المركز القومي للتأهيل.