إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف

نظّمت كلية الصيدلة بجامعة بني سويف، ورشة عمل بعنوان "إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات"، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شهيرة فوزي المنشاوي، عميد الكلية، والدكتور عادل أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد التهامي، منسق برنامج الصيدلة فارم دي، والدكتور كريم عبد القادر صوفي، منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية فارم دي، وبالتعاون مع لجنة التدريب بوحدة ضمان الجودة بالكلية، وسفارة المعرفة بجامعة بني سويف.

وأوضح الدكتور طارق أن الورشة تناولت محورين رئيسيين؛ حيث استعرض المحور الأول التعريف بسفارة المعرفة ودورها في دعم الطلاب، والخدمات التي تقدمها في إتاحة مصادر المعرفة وتنمية المهارات، وذلك من خلال عرض قدمه الأستاذ عبد الرحمن سمير، مسئول سفارة المعرفة بالجامعة.

فيما ركّز المحور الثاني على مهارات إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط الامتحانات، حيث تناول عددًا من الجوانب التطبيقية، من بينها تنظيم الوقت خلال فترة الامتحانات، واستراتيجيات المذاكرة الفعّالة، وأساليب التعامل مع التوتر والضغط النفسي، إلى جانب تقديم خطوات عملية لإنجاز المقررات الدراسية بشكل منظم، وقدّمت هذا الجزء الدكتورة علياء ممدوح أنور، مستشارة التدريب بالبورد سكيلز الدولي بألمانيا.

وأكدت الدكتورة شهيرة فوزي، أن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتنمية المهارات الشخصية والأكاديمية للطلاب، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإدارة وقتهم بكفاءة، بما يسهم في تحقيق أفضل أداء دراسي.