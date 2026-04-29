حل المشاكل والشكاوي.. محافظ بني سويف يواصل لقاءاته الأسبوعية بالمواطنين

يواصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ،عقد اللقاء المفتوح بالمواطنين، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك في وجود المختصين من وكلاء الوزارة ومديري المديريات والإدارات المعنية لسرعة طرح الحلول وتنفيذها ، مع متابعة من مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن

استهل المحافظ لقائه مع المواطنين ببحث الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين عن أهالي قرية رياض باشا التابعة لمركز بني سويف ، يتضررون فيها من إزالة مطب بمدخل الجهة اليمنى على طريق دمو بالقرب من محور عدلي منصور، مما يشكل خطورة على أمن وسلامة أهالي القرية أثناء عبور الطريق ، خاصة الأطفال وكبار السن

حيث أوضح مسؤولو الطرق والكباري ، أنه يتم حاليا إعادة رصف وتأهيل طريق دمو الفيوم،مما استلزم رفع وإزالة كافة المطبات القديمة ، وأنه سيتم لاحقا تركيب وعمل المطبات القانونية اللازمة على الطريق ومنها المطب محل الشكوى ، وذلك بعد جفاف وثبات طبقة الرصف الحديثة والتأكد من تماسكها وتحملها لأعمال تركيب وعمل المطبات

من ناحيته وجه المحافظ باستمرار المتابعة مع مسؤولي الطرق لحين جفاف وتماسك طبقة الرصف والبدء في إعادة تركيب وعمل المطب من جديد ، مطالباً الأهالي بتوخي الحذر والحيطة أثناء عبور الطريق ، والالتزام بالعلامات واللوحات الإرشادية حفاظا على أمنهم وسلامتهم

وكلف المحافظ بتوجيه لجنة من الوحدة المحلية والأملاك والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ، لبحث الشكوى التي تقدم بها مواطن ، يتضرر فيها من قيام أحد الجيران بغلق"منور ضيق بعرض متر واحد واقع بين منزلين" بباب حديد ، وذلك بقرية بلفيا ، للمعاينة ودراسة الوضع على أرض الواقع وإعداد تقرير واف لاتخاذ القرار المناسب وفق القانون

وجه المحافظ الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة ، بالتنسيق مع التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية والزراعة وإدارة التخطيط العمراني ، لدراسة الشكوى التي تقدم بها أحد أهالي قرية النويرة بمركز اهناسيا ، بشأن تحرير محضر لقطعة أرض " بسبب تبويرها ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها مع الالتزام بالقانون والقواعد المنظمة لذلك

وعلى صعيد الحالات الإنسانية،قرر محافظ بني سويف صرف إعانة عاجلة لسيدة " أرملة "من الفئات الأولى بالرعاية وتعول 4 أطفال، وتمر بظروف اجتماعية ومادية صعبة،بجانب تكليف التضامن بصرف مساعدة منتظمة على دفعات لمدة 6 أشهر متتالية، والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية ، لتقديم ما يمكن من مساعدات عينية وموسمية لتوفير الحماية الاجتماعية لأفراد الأسرة

وفي السياق ذاته، وجه محافظ بني سويف بمساعدة مالية من المحافظة وأخرى من مديرية التضامن على دفعات "6 أشهر " ، لمساعدة لسيدة " غارمة" مراعاة لظروفها المادية والاجتماعية الحرجة "مطالبة بسداد أقساط قرض لأحد البنوك " وتكليف التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية النشطة في ملف سداد ديوان الغارمين "لمساعدة السيدة لسداد القرض