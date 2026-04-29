بالأسماء.. إصابة 9 مواطنين من أسرة واحدة بانفجار "شُعلة طبخ" في بني سويف

أصيب 9 أشخاص بحروق متفرقة إثر حادث انفجار شعلة غاز أثناء إعداد الطعام داخل منزل مكون من أربعة طوابق تقيم به أسرة واحدة في عزبة عبدالله فرحات بمدينة ببا بمحافظة بني سويف.

تبين من فحص اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية أن الطابق الأول يقطنه عبدالرحمن نادي، والطابق الثاني يقيم به عصام نادي، بينما يسكن الطابق الثالث جمعة نادي، والطابق الرابع خالد نادي.

وخلال قيام عصام نادي عبدالتواب بإعداد الطعام داخل شقته بالطابق الثاني، وقع انفجار شعلة غاز ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الأسرة.

وأسفر الحادث عن إصابة نادي عبدالتواب جاد الكريم، 60 عامًا، بحروق متفرقة وحالته العامة سيئة، فيما أصيب جمعة نادي عبدالتواب، 36 عامًا، بحروق متفرقة وحالته مستقرة. كما أصيب عصام نادي عبدالتواب، 43 عامًا، بحروق متفرقة وحالته مستقرة، وعبدالرحمن نادي عبدالتواب، 28 عامًا، بحروق في الوجه واليدين وحالته مستقرة.

وشملت قائمة المصابين أيضًا ملك عصام نادي، 17 عامًا، بحروق في القدمين والوجه، وحبيبة عصام نادي، 15 عامًا، بحروق في القدم، وريتاج عصام نادي، 3 سنوات، بحروق في الظهر، وجميعهم في حالة مستقرة. كما أصيبت هدى حسين عبداللطيف حميدة، 60 عامًا، ربة منزل، وأسماء جمال محمد عبداللطيف، 38 عامًا، ربة منزل، جراء الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.