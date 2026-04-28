الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مجلس جامعة بني سويف يكرم دنيا عطوة المدرس بمعهد الليزر

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بجلسته رقم 257،  الدكتورة دنيا محمد محمد عطوة، المدرس بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، وذلك بمناسبة حصولها على زمالة ماري كوري الأوروبية بالشراكة مع جامعة بيزا الإيطالية، في إنجاز علمي متميز يعكس مكانة الجامعة وقدرتها على المنافسة في المحافل الدولية. جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس. 


ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتورة دينا عطوة لهذا الانجاز العلمي المستحق، متمنيًا لها التوفيق والتميز والعمل الدؤؤب لرفع اسم الجامعة في المحافل الاكاديمية والعلمية الدولية، مؤكدًا  أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للتميز البحثي الذي يحققه أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الباحثين وتشجيعهم على الانخراط في برامج التعاون الدولي والمنح البحثية المرموقة، بما يسهم في تطوير البحث العلمي ورفع التصنيف الدولي للجامعة.


ومن جانبها، أعربت الدكتورة دنيا محمد محمد عطوة عن خالص شكرها للدكتور طارق علي،  ومجلس الجامعة على هذا التكريم، مؤكدة أن حصولها على الزمالة جاء بدعم مستمر من الجامعة وبيئة علمية محفزة، ومشددة على سعيها لمواصلة البحث العلمي والمساهمة في تقديم تطبيقات مبتكرة تخدم المجتمع.


يذكرأن،  زمالة ماري كوري الأوروبية هي واحدة من أهم وأشهر برامج التمويل البحثي في أوروبا،  وهي جزء من برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار. وتُعد الزمالة من أكثر المنح تنافسية على مستوى العالم، حيث يحصل عليها الباحثون بناءً على جودة مشاريعهم البحثية وخبراتهم العلمية، وهي تمثل اعترافًا دوليًا بتميز الباحث وقدرته على الإسهام في التقدم العلمي.

طريقة عمل برجر شاورما .. بطعم غني وقوام مثالي

طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما

