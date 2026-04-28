افتتاح المعرض السنوي لختام أنشطة الاقتصاد المنزلي بتعليم بني سويف

افتتح الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، المعرض السنوي لختام أنشطة الاقتصاد المنزلي بإدارة بني سويف التعليمية، والذي أُقيم بمدرسة الثانوية بنات الجديدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بدعم الأنشطة التربوية وتنمية مهارات الطلاب.

جاء ذلك بحضور نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء، سيد الجبالي مدير إدارة التعليم الثانوي، مرفت ياسر موجه عام الاقتصاد المنزلي، نرمين مصطفى موجه أول إدارة بني سويف.

وخلال الافتتاح، تفقد وكيل الوزارة أجنحة المعرض المختلفة، مشيدًا بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة، والتي عكست مهارات الطالبات وإبداعاتهن في مجالات الاقتصاد المنزلي، من مشغولات يدوية وأعمال فنية ومشروعات تطبيقية متنوعة، مؤكدًا أهمية هذه الأنشطة في تنمية روح الابتكار والعمل الجماعي لدى الطلاب.

كما تفقد وكيل الوزارة معرض التربية الفنية، وذلك بحضور الأستاذة إيمان أبو الحمد موجه عام التربية الفنية، وموجهي ومعلمي التربية الفنية، حيث أشاد بجمال الأعمال الفنية المعروضة وتنوعها، والتي عكست مواهب الطلاب وقدرتهم على التعبير والإبداع.



كما أكد “الفولي” حرص المديرية على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته العملية والحياتية.

وفي ختام الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب والمعلمين، معربًا عن سعادته بالمستوى المشرف الذي ظهر به المعرض، ومتمنيًا دوام التوفيق والتميز لجميع المشاركين.