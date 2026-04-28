تكريم " علي فايز" بجامعة بني سويف تقديرًا لجهوده في العمل الخدمي والتنموي

عبد الرحمن سرحان

كرّمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف المستشار علي فايز الفرجاني، أمين حزب العدل بالمحافظة، تقديرًا لجهوده في دعم العمل الخدمي والتنموي، من خلال مبادراته المجتمعية وعلى رأسها برنامج «طريق الخير» وأنشطة مؤسسته الخيرية، التي استهدفت دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية داخل القرى والمراكز.


جاء التكريم على هامش فعاليات الملتقى التوظيفي الأول للخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وتنمية المجتمع، وبإشراف الدكتور هنداوي حسن، عميد الكلية، والدكتور محمد الشربيني، وكيل الكلية لشؤون البيئة وتنمية المجتمع، إلى جانب الدكتور مخلص رمضان بليح، أستاذ التخطيط وسياسات الرعاية الاجتماعية ومدير وحدة الخريجين.

وشهدت الفعالية حضور عدد من ممثلي مؤسسات العمل الأهلي والخيري بمحافظة بني سويف، من بينهم ممثلو مؤسسة علي فايز للتنمية، ومؤسسة نهضة بني سويف برئاسة المهندس وليد حسين، واتحاد «كيان بشبابها» بقيادة الدكتورة ماريا لوندي، وجمعية كيان وإشارتي، فضلًا عن نقابة المهن الاجتماعية ممثلة في الدكتور جمال عبد المطلب، في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لدعم جهود التنمية.

وفي ختام الفعالية، أعرب المستشار علي فايز عن تقديره لهذا التكريم، مؤكدًا أن العمل الخدمي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وأن دعم أبناء المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم يظل أولوية تتطلب تكاتف جميع الجهات، مشددًا على استمرار جهوده في هذا المسار خلال المرحلة المقبلة.

