رفقة زوجها .. مي كساب تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة مي كساب، صورًا جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وتألقت مي كساب، مرتدية سوت جذابة باللون الأسود، ونسقت معها توب باللون البينك ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت مي كساب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي كساب، في المكياج على اللون البني والأسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

ونعرض لكم صور الفنانة مي كساب رفقة زوجها