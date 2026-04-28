قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية منهرو بمركز إهناسيا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مشروع الصرف الصحي بقرية منهرو ، الجاري تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي المُكمّل والمُبرم بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا ومؤسسة نهضة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى بنظام المشاركة المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، لمركز إهناسيا، ورافقه فيها كل من النائب سيد الجزّار عضو مجلس النواب، ورئيس الوحدة المحلية أحمد توفيق، ومدير مكتب المحافظ أحمد دسوقي، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عاطف مهدي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي دينا عمر،ووكيل وزارة التضامن هبة الجلالي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف أشرف فاروق، والمدير التنفيذي للمؤسسة وليد حسين، مدير البيئة أسماء سامي، ومحمد عودة مدير الإدارة الهندسية بمؤسسة نهضة بني سويف .

واستمع المحافظ لعرض موجز عن تفاصيل ومُستجدات الموقف التنفيذي للمشروع ، وتضمن الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ من 7.6كم متر طولي من أعمال مواسير شبكة الانحدار، وتنفيذ عدد 280 مطبق من إجمالي 560 أعمال مطابق شبكة الانحدار، بجانب الانتهاء من 3.1كم من خط الطرد البالغ طوله 4كم، في حين بلغت نسبة التنفيذ في محطة الرفع 27% ، وذلك بنسبة تنفيذ لإجمالي مكونات المشروع زادت عن 51% ، ومن المقرر ربطه على محطة المعالجة الصرف بقرية ميانة.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة وإعداد تقرير دوري بما تم وتذليل أية معوقات أو متطلبات لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، الذي يأتي في إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقري والمناطق غير المخدومة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدًم ملموس في هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والإستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى وأسرع معدلات إنجاز ممكنة في هذا القطاع الحيوي، مثمنا المساهمة الإيجابية التي تقوم بها مؤسسة نهضة بني سويف لدعم جهود المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية والحيوية.

من جهته، أضاف نائب رئيس مجلس أمناء نهضة بني سويف أن المشروع يمثل نموذجا عمليا للتكامل بين المجتمع المدني والحكومة وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 120 مليون جنيه، تتكفل المؤسسة بمبلغ 60 مليون جنيه من التكلفة ، فيما تتحمل الهيئة القومية أكثر من 58 مليون جنيه، ويعد المشروع ثالث تجربة ناجحة التي تنفذها المؤسسة بنظام المشاركة المجتمعية بعد نجاح مشروعي "صفط العرفا" بالفشن و"نزلة الديب" بسمسطا، ما يوكد ثقة المجتمع في قدرة وفعالية تلك الشراكات.

فيما قام المدير التنفيذي للمؤسسة بتقديم عرض موجز"Presentation"، أشار فيها إلى محاور وأهداف وخطة عمل المؤسسة وتقسيمات هيكلها التنظيمي والإداري ولمحة عن بعض المشروعات التي نفذتها في بعض القطاعات والمجالات مثل: التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف والصحي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والمبادرات المجتمعية والتوعوية.

بني سويف محافظ بني سويف نهضة بني سويف

