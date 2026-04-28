أخبار بني سويف| المحافظ يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات الوحدات المحلية ويفاجئ مخبزًا بقرية الحمرايا

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات الوحدات المحلية

أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عددًا من القرارات التنظيمية الجديدة الخاصة بتكليفات قيادات داخل الوحدات المحلية والمناطق الصناعية، وذلك في إطار تطوير الأداء الإداري ودعم منظومة العمل بالمحافظة.

وشملت القرارات تكليف علي حماد عبد المنعم خليفة نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وتكليف حمادة راضي فهمي نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.

محافظ بني سويف يتفقد المنطقة الصناعية ببياض العرب ويوجه برفع كفاءة الخدمات للمستثمرين

اختتم اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف جولته المفاجئة، بمنطقة شرق النيل، بتفقد مقر المنطقة الصناعية ببياض العرب، في إطار متابعة جهود دعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل داخل المناطق الصناعية.

وتجول المحافظ داخل المقر، حيث التقى بالعاملين واستمع إلى شرح من مدير المنطقة حول ما تم إنجازه في عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد المحافظ أهمية تحسين مستوى الأداء داخل المنطقة، موجها بتنفيذ عدد من الإجراءات لرفع كفاءة المقر وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، خاصة أن المنطقة تمثل واجهة مهمة لاستقبال المستثمرين.

محافظ بني سويف يفاجئ مخبزًا بقرية الحمرايا ويتأكد من جودة ووزن الرغيف



فاجأ اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، خلال جولته الميدانية المفاجئة بمنطقة شرق النيل، أحد المخابز بقرية الحمرايا، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بجودة رغيف الخبز المدعم.

وتفقد المحافظ مراحل إنتاج الخبز بداية من إعداد العجين وحتى خروج الرغيف، حيث حرص على متابعة سير العمل داخل المخبز والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والإنتاجية.كما قام المحافظ بنفسه بالتأكد من وزن رغيف الخبز، ووجه بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة داخل المخبز، فيما أجرى حوارًا مباشرًا مع المواطنين المتواجدين.

رافق المحافظ خلال الجولة: أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وأحمد شاكر مسؤول ملف خدمة المواطن بمكتب المحافظ، وأعضاء اللجنة الميدانية للانضباط والمراجعة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الميدانية للانضباط والمراجعة تتكون من ممثلين عن الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، تشمل التفتيش المالي والإداري، والمتابعة، والتخطيط، والإدارات الهندسية، والحملة الميكانيكية، والشؤون المالية والقانونية، ومنظومة التقنين، وتختص بالمرور الميداني على الوحدات المحلية والخدمية لمراجعة مستوى الانضباط الإداري، وكفاءة الأداء، ومتابعة تنفيذ التوجيهات ورصد أوجه القصور والعمل على معالجتها.

