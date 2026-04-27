محافظ بني سويف يتفقد المنطقة الصناعية ببياض العرب ويوجه برفع كفاءة الخدمات للمستثمرين

اختتم اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف جولته المفاجئة، بمنطقة شرق النيل، بتفقد مقر المنطقة الصناعية ببياض العرب، في إطار متابعة جهود دعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل داخل المناطق الصناعية.

وتجول المحافظ داخل المقر، حيث التقى بالعاملين واستمع إلى شرح من مدير المنطقة حول ما تم إنجازه في عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد المحافظ أهمية تحسين مستوى الأداء داخل المنطقة، موجها بتنفيذ عدد من الإجراءات لرفع كفاءة المقر وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، خاصة أن المنطقة تمثل واجهة مهمة لاستقبال المستثمرين.

رافق المحافظ خلال الجولة: أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، أحمد شاكر مسؤول ملف خدمة المواطن بمكتب المحافظ، وأعضاء اللجنة الميدانية للانضباط والمراجعة.

تجدر الإشارة أن اللجنة الميدانية للانضباط والمراجعة تم تشكيلها بقرار من المحافظ، وتضم ممثلين عن الإدارات الرقابية والفنية المختصة بديوان عام المحافظة، وتختص بالمتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية والاستثمارية، وقياس مستوى الأداء والانضباط، والتأكد من كفاءة تقديم الخدمات، بما يدعم جهود تحسين بيئة الاستثمار داخل المحافظة.