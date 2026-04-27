محافظ بني سويف يفاجئ مخبزًا بقرية الحمرايا ويتأكد من جودة ووزن الرغيف

فاجأ اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، خلال جولته الميدانية المفاجئة بمنطقة شرق النيل، أحد المخابز بقرية الحمرايا، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بجودة رغيف الخبز المدعم.

وتفقد المحافظ مراحل إنتاج الخبز بداية من إعداد العجين وحتى خروج الرغيف، حيث حرص على متابعة سير العمل داخل المخبز والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والإنتاجية.

كما قام المحافظ بنفسه بالتأكد من وزن رغيف الخبز، ووجه بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة داخل المخبز، فيما أجرى حوارًا مباشرًا مع المواطنين المتواجدين.

رافق المحافظ خلال الجولة: أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وأحمد شاكر مسؤول ملف خدمة المواطن بمكتب المحافظ، وأعضاء اللجنة الميدانية للانضباط والمراجعة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الميدانية للانضباط والمراجعة تتكون من ممثلين عن الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، تشمل التفتيش المالي والإداري، والمتابعة، والتخطيط، والإدارات الهندسية، والحملة الميكانيكية، والشؤون المالية والقانونية، ومنظومة التقنين، وتختص بالمرور الميداني على الوحدات المحلية والخدمية لمراجعة مستوى الانضباط الإداري، وكفاءة الأداء، ومتابعة تنفيذ التوجيهات ورصد أوجه القصور والعمل على معالجتها.