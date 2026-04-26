محافظ بني سويف يلتقي عددًا من المزارعين لمتابعة موسم توريد القمح ويؤكد على الحوار التشاركي مع الفلاحين

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، عددًا من المزارعين من مختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الفلاحين، ومتابعة سير موسم توريد القمح، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور أحمد دسوقي مدير الإدارة الاستراتيجية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، والمهندس كمال الجمل وكيل وزارة الموارد المائية والري.

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالمزارعين، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار نهج المحافظة القائم على تعزيز قنوات التواصل المباشر، والاستماع إلى مختلف الرؤى، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر فاعلية تلبي احتياجات القطاع الزراعي، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج التشاركي بين الأجهزة التنفيذية والمزارعين.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا وإيجابيًا، استمع خلاله المحافظ إلى آراء ومقترحات المزارعين حول عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع الزراعة، ومنها منظومة توريد القمح، وتحديات الري، وتوافر مستلزمات الإنتاج، والإرشاد الزراعي، وتسويق بعض المحاصيل، إلى جانب سبل الحفاظ على الموارد الزراعية وتعظيم الاستفادة منها.

وفي رسالة مباشرة للمزارعين أكد المحافظ:

"ماحدش بيشتغل لوحده.. لازم نتعاون كلنا مزارعين وأجهزة تنفيذية علشان ننجح ونحقق هدفنا.. وبعد ما الدولة قدمت الدعم وحددت سعر عادل ومحفز لأردب القمح، أصبح عليكم واجب وطني هو توريد أكبر كمية ممكنة من القمح للجهات الرسمية دون وسطاء، مع تقليل الفاقد أثناء الحصاد والنقل والتوريد للحفاظ على كل حبة قمح."

كما أكد المحافظ أهمية استمرار توريد القمح عبر القنوات الرسمية، وترشيد استخدام الموارد، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بدراسة ما تم طرحه من موضوعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات المباشرة معهم.

ومن جانبهم، أعرب المزارعون عن تقديرهم لهذا اللقاء الذي يعكس اهتمام المحافظة بالتواصل المباشر معهم والاستماع إلى آرائهم في إطار من الشفافية والتعاون المشترك.