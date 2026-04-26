انطلاق خامس محطات ورش برنامج "نتشارك" بمحافظة بني سويف

واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف فعاليات برنامج "نتشارك" والتي بدأت أمس السبت بمركز شباب صلاح سالم بمدينة بني سويف، بمشاركة 20 مستفيدًا من الشباب وأعضاء برلماني الطلائع والشباب، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، في إطار الجهود المبذولة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في تنمية مجتمعاتهم. وتركز الورش التدريبية على بناء قدرات المشاركين من خلال برنامج تدريبي تفاعلي يهدف إلى تنمية مهارات التفكير النقدي، وتحليل المشكلات المجتمعية، والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز مهارات الابتكار الاجتماعي وتصميم المبادرات.

ويهدف البرنامج الي تدريب المشاركين على تصميم مبادرات صديقة للبيئة تُسهم في الحد من التلوث، وترشيد استهلاك الموارد، ودعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة داخل. وتستمر فعاليات الورش التدريبية على مدار ثلاثة أيام تدريبية متتالية، وتشمل جلسات تفاعلية وأنشطة تطبيقية، والعمل على تطوير أفكار المبادرات وصياغة خطط التنفيذ.



حيث يتم تنفيذ البرنامج برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ ينى سويف، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب بتوجيهات واشراف هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وحضور ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب مجدى حلمى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والاستاذة هاجر مصطفى مسئول برلمان الطلائع وقام بتنفيذ التدريب المدربة ريم حمدى مدرب وزارة الشباب والرياضة.