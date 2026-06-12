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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو تكشف عن سيارة M الكهربائية قبل الإطلاق الرسمي

مواصفات BMW iM3 الكهربائية
مواصفات BMW iM3 الكهربائية
عزة عاطف

أطلقت شركة (BMW) الألمانية العريقة الإعلان التشويقي الأول والوحيد لسيارتها الاختبارية القادمة، والتي تمهد بشكل شبه نهائي لطراز الصالون الرياضي الكهربائي بالكامل المنتظر BMW iM3، وجاء هذا التلميح البرمجي والميكانيكي المثير، بالتزامن مع استعدادات الشركة للكشف الرسمي عن المركبة اليوم الجمعة، ضمن فعاليات سباق “لومان 24 ساعة” الأسطوري، مما يعكس الرغبة المادية الأكيدة للصانع البافاري في إحداث صدمة تكنولوجية في قطاع المحركات النظيفة عالية الأداء.

منظومة ميكانيكية مرعبة بأربعة محركات كهربائية واختبارات قاسية

تأسست البنية الهندسية لسيارة iM3 الاختبارية لتكون البديل الرقمي الأكثر شراسة في تاريخ قطاع M الرياضي؛ حيث ستنبض الشاسيه بقوة أربعة محركات كهربائية مستقلة (محرك لكل عجل) تتيح توجيه عزم الدوران بشكل لحظي فائق الدقة يقاس بالأجزاء من الملي ثانية. 

وجاء هذا الإعلان التشويقي بعد أيام قليلة من نشر بي إم دبليو للحلقة الأحدث من سلسلتها الوثائقية التي توثق كواليس التطوير الشاقة للمركبة، حيث خضعت السيارة لبرنامج اختبارات ديناميكية عنيف ومكثف على حلبة "نوربورجرينج نوردشلايفه" الألمانية، قطع خلاله الهيكل مسافة تجريبية تجاوزت 4970 ميلًا (ما يعادل 8000 كيلومتر) لإثبات كفاءة منظومة التبريد وخلايا الطاقة تحت أقصى درجات الضغط الميكانيكي.

التعايش المشترك مع محركات البنزين واللغة التصميمية الحادة

تتبنى الإدارة اللوجستية في ميونخ استراتيجية استثمارية مرنة ومغايرة للتوقعات؛ حيث لن يحل الطراز الكهربائي iM3 بديلًا فوريًا لسيارات الوقود التقليدي، بل سيتعايش تجاريًا في صالات العرض جنبًا إلى جنب مع طراز M3 الحالي المزود بمحرك احتراق داخلي (ICE) بالإضافة إلى الجيل القادم الذي يحمل الكود الهندسي "G84". 

 BMW iM3 الكهربائية

وستستوحي النسخة الاختبارية القريبة من الإنتاج التجاري خطوطها الانسيابية الحادة من الهوية المستقبلية لسيارات (Neue Klasse)، مع تعديلات عضلية بارزة تشمل أقواس عجلات عريضة ومشتت هواء خلفي ضخم لضمان مستويات ديناميكية فائقة تلائم القوة الحصانية المرعبة للمنظومة الكهربائية الرباعية.

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