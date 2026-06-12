بيلينجهام: منتخب إنجلترا افتقد الترابط في يورو 2024

كشف جود بيلينجهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن الأمور لم تكن على مايرام في معسكر الفريق ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وقال بيلينجهام، من داخل معسكر المنتخب الإنجليزي في الولايات المتحدة: "أعتقد أننا ارتكبنا بعض الأخطاء خارج الملعب في اليورو، لا أشعر بأن المجموعة كانت مترابطة بالشكل الذي كان ينبغي أن تكون عليه، وذلك لأسباب عديدة".

وأكمل :" عندما بدأت البطولة، كان يُنظر إلينا باعتبارنا أحد فريقين أو ثلاثة مرشحين للفوز باللقب".

وتابع :" لم نكن نلعب بشكل جيد، وهذا أمر لا يفيد... حتى عندما كنا نحقق الانتصارات، لم نشعر بالسعادة التي كان يفترض أن نشعر بها".

وقال لاعب وسط ريال مدريد: "ما زلت أتذكر شعوري في ذلك الوقت، هذا الأمر يجعلني أشعر ببعض عدم الارتياح لأنه جاء في موقف سيئ للغاية".

ويواجه بيلينجهام منافسة قوية؛ من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي لإنجلترا خلال المباراة الافتتاحية له في النسخة الحالية من كأس العالم أمام كرواتيا يوم الأربعاء المقبل، بعدما بدا أن توخيل وضعه في منافسة مباشرة مع مورجان روجرز على مركز صانع الألعاب.