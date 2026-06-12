قرار عاجل بشأن زيادة رسوم زيارة محميات جزر البحر الأحمر لمدة 6 أشهر

أعلنت محميات البحر الأحمر تأجيل تطبيق الزيادة المقررة على رسوم زيارة محميات الجزر الشمالية وجزر البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك وفقًا لما تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمحميات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يأتي القرار بتأجيل تنفيذ أحكام قرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة رقم 360 لسنة 2025، والذي كان يتضمن تعديل رسوم دخول عدد من المحميات البحرية والجزر التابعة لمحافظة البحر الأحمر، سواء للمواطنين المصريين أو السائحين الأجانب.

بموجب القرار المؤجل، كانت رسوم زيارة محمية الجزر الشمالية من خلال الرحلات البحرية اليومية ستصل إلى 50 جنيهًا للمصريين و10 دولارات للأجانب، فيما تضمنت التعديلات رفع رسوم زيارة منطقة "العرق والفانوس" الشهيرة بمشاهدة الدلافين إلى 100 جنيه للمصريين و15 دولارًا للسائح الأجنبي.

ويمنح قرار التأجيل مهلة إضافية تمتد لنصف عام قبل تطبيق الرسوم الجديدة، في خطوة لاقت اهتمام العاملين بقطاع السياحة والأنشطة البحرية، خاصة مع استمرار الموسم السياحي وارتفاع معدلات الإقبال على الرحلات البحرية والجزر الطبيعية بالبحر الأحمر.

وتعد محميات جزر البحر الأحمر ومنطقة العرق والفانوس من أبرز المقاصد السياحية والبيئية بالمحافظة، حيث تستقطب آلاف الزائرين سنويًا لما تتمتع به من تنوع بيولوجي فريد وشعاب مرجانية ومواقع مميزة لمشاهدة الدلافين والحياة البحرية.