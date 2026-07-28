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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زلزال في مدريد.. 4 مؤشرات تقرّب فينيسيوس من الرحيل وتشعل حلم آرسنال

فينيسيوس
فينيسيوس
محمود أحمد

بات مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد يثير علامات استفهام متزايدة بعدما وصلت مفاوضات تجديد عقده إلى طريق مسدود، في وقت بدأت فيه أندية كبرى يتقدمها آرسنال الإنجليزي تراقب الموقف عن قرب استعدادًا لاستغلال أي فرصة قد تسمح بخطف أحد أبرز نجوم العالم.

ورغم أن فينيسيوس لا يزال أحد أهم أعمدة المشروع الرياضي في "سانتياجو برنابيو" فإن الأشهر الأخيرة كشفت عن مجموعة من المؤشرات التي قد تدفع إدارة ريال مدريد لإعادة التفكير في مستقبل اللاعب خاصة مع تعقيدات ملف التجديد وتغيّر ملامح الفريق في الحقبة الجديدة.

أزمة التجديد تفتح الباب أمام الرحيل

يُعد ملف تجديد عقد فينيسيوس أبرز القضايا المؤجلة داخل ريال مدريد بعدما توقفت المفاوضات لفترة طويلة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتتمسك إدارة النادي بالحفاظ على سقف الرواتب داخل غرفة الملابس بينما يطالب اللاعب بعقد جديد يضعه في الفئة الأعلى أجرًا بما يتناسب مع مكانته الفنية وما قدمه للفريق خلال السنوات الماضية.

ويرغب فينيسيوس في الحصول على راتب يقترب من الذي يتقاضاه الفرنسي كيليان مبابي إلى جانب مكافآت مالية إضافية وهو ما لم يحظَ حتى الآن بموافقة مسؤولي النادي الملكي.

ومع دخول اللاعب المرحلة الأخيرة من عقده دون اتفاق أصبح ريال مدريد أمام معادلة صعبة؛ إما التجديد بالشروط المطلوبة أو التفكير في بيعه قبل أن تتراجع قيمته السوقية أو يدخل مرحلة التفاوض الحر مستقبلًا.

مورينيو يبدأ مشروعًا جديدًا

التغييرات الفنية داخل ريال مدريد تمثل عاملًا آخر قد يعيد رسم مستقبل اللاعب ورغم أن العلاقة بين فينيسيوس والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ليست متوترة بالشكل الذي يصوره البعض فإنها لا تخلو من بعض الملفات العالقة منذ الموسم الماضي خصوصًا بعد الجدل الذي أعقب واقعة الإساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعب في إحدى المباريات الأوروبية.

في المقابل يرى كثيرون أن مورينيو يسعى لبناء فريق أكثر توازنًا من الناحية التكتيكية وهو ما قد يفرض إعادة النظر في بعض الأدوار الهجومية داخل الفريق خاصة مع وجود أكثر من نجم يفضل التحرك في المساحات نفسها.

مبابي يغيّر معادلة الهجوم

منذ وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد أصبح الحديث عن كيفية التوفيق بينه وبين فينيسيوس حاضرًا باستمرار فاللاعبان يفضلان الانطلاق من الجبهة اليسرى كما يميل كل منهما إلى الاحتفاظ بالحرية الهجومية وهو ما خلق تحديًا فنيًا كبيرًا أمام الجهاز الفني.

ورغم الجودة الفردية الهائلة لكليهما فإن ريال مدريد لم ينجح حتى الآن في الوصول إلى الصيغة المثالية التي تسمح باستغلال إمكاناتهما كاملة داخل منظومة واحدة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذا الملف أصبح أحد أبرز أسباب التفكير في إعادة هيكلة الخط الأمامي خلال المرحلة المقبلة.

الجماهير لم تعد بالإجماع خلف فيني

رغم المكانة الكبيرة التي يحظى بها فينيسيوس بين جماهير ريال مدريد فإن الموسم الماضي شهد تغيرًا ملحوظًا في العلاقة بين الطرفين.

وتعرض اللاعب في أكثر من مناسبة لصافرات استهجان داخل ملعب "سانتياجو برنابيو" سواء بسبب اعتراضه على بعض القرارات الفنية أو نتيجة تراجع مستوى الفريق بشكل عام.

ورغم أن شريحة واسعة من الجماهير لا تزال تعتبره أحد رموز النجاحات الأوروبية الأخيرة فإن قطاعًا آخر أصبح يرى أن رحيله قد يفتح الباب أمام إعادة بناء أكثر توازنًا.

آرسنال يترقب الفرصة

في المقابل يبدو آرسنال الأكثر استعدادًا لاستغلال أي تطور في المفاوضات ويبحث النادي اللندني عن صفقة هجومية من الطراز العالمي تمنح الفريق دفعة إضافية في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ويعتبر فينيسيوس الخيار المثالي إذا أصبحت الصفقة ممكنة.

لكن إتمام الانتقال لن يكون سهلًا إذ يتطلب اتفاقًا ماليًا ضخمًا سواء مع ريال مدريد أو مع اللاعب نفسه في ظل القيمة السوقية المرتفعة للنجم البرازيلي.

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