فينيسيوس على خطى رونالدو.. 6 أسباب قد تدفع ريال مدريد للتخلي عن نجمه البرازيلي

دخل مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد مرحلة من الغموض بعدما تعثرت مفاوضات تجديد عقده لتتحول القضية إلى واحدة من أكثر الملفات إثارة داخل أروقة النادي الملكي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورغم تمسك الطرفين باستمرار العلاقة فإن الخلافات المتعلقة بالجوانب المالية إلى جانب رؤية النادي لمستقبله الرياضي فرضت علامات استفهام كبيرة حول إمكانية استمرار النجم البرازيلي داخل "سانتياجو برنابيو" خاصة مع تمسك إدارة فلورنتينو بيريز بسياسة مالية صارمة لا تمنح أي لاعب امتيازات استثنائية مهما بلغت قيمته الفنية.

وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان ما حدث مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في صيف 2018 عندما فضل ريال مدريد التخلي عن هدافه التاريخي بدلاً من تغيير سياسة الرواتب داخل النادي وهو السيناريو الذي قد يتكرر مع فينيسيوس إذا استمرت الأزمة الحالية دون حلول.

مطالب مالية تعطل الاتفاق

منذ عدة أشهر يعمل ريال مدريد على تمديد عقد فينيسيوس الذي ينتهي في صيف 2027 إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي بسبب الفجوة بين مطالب اللاعب والعرض المقدم من إدارة النادي.

وترى إدارة ريال مدريد أن اللاعب يستحق عقدًا جديدًا يعكس مكانته داخل الفريق لكنها في الوقت نفسه ترفض الخروج عن الهيكل المالي الذي تتبعه منذ سنوات خوفًا من حدوث خلل داخل غرفة الملابس.

في المقابل يعتقد فينيسيوس أن ما قدمه مع الفريق خلال السنوات الأخيرة يمنحه الحق في الحصول على راتب يضعه بين الأعلى أجرًا داخل النادي بعدما كان أحد أبرز عناصر التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في المواسم الأخيرة.

سياسة بيريز لا تعرف الاستثناءات

أثبت فلورنتينو بيريز في أكثر من مناسبة أن المصلحة الاقتصادية للنادي تأتي قبل أي لاعب وهو النهج الذي اتبعه مع أسماء كبيرة مثل كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وكاسيميرو.

ويخشى رئيس ريال مدريد أن يؤدي منح فينيسيوس راتبًا استثنائيًا إلى فتح الباب أمام مطالب مماثلة من نجوم الفريق وعلى رأسهم كيليان مبابي وجود بيلينجهام وهو ما قد يرفع فاتورة الرواتب بصورة تؤثر على استقرار النادي ماليًا.

وتؤمن الإدارة بأن الحفاظ على التوازن المالي يمثل أحد أهم أسباب نجاح المشروع الرياضي خلال السنوات الماضية وهو ما يجعلها متمسكة بموقفها في المفاوضات الحالية.

هل تراجع مستوى فينيسيوس؟

ورغم استمرار فينيسيوس ضمن نخبة لاعبي العالم فإن تقييم ريال مدريد لأداء اللاعب لا يعتمد فقط على الأرقام وإنما أيضًا على الاستمرارية والتأثير في المباريات الكبرى.

وسجل النجم البرازيلي 22 هدفًا وصنع 14 آخرين خلال 53 مباراة في الموسم الماضي وهي أرقام جيدة لكنها لم تكن كافية لإقناع الإدارة بمنحه الراتب الذي يطلبه خاصة مع اعتقاد بعض المسؤولين أن مستواه لم يحافظ على النسق نفسه الذي ظهر به خلال موسمي 2022 و2024.

كما يرى النادي أن المنافسة داخل الفريق أصبحت أكثر قوة بعد وصول كيليان مبابي الأمر الذي يقلل من الاعتماد على لاعب واحد في قيادة المشروع الرياضي.

شعور بعدم التقدير

في المقابل تشير تقارير إسبانية إلى أن فينيسيوس يشعر بأن مكانته داخل ريال مدريد لم تعد كما كانت في السنوات الماضية.

وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب استغرب من تحركات النادي المستمرة للتعاقد مع نجوم هجوميين جدد مثل جوليان ألفاريز ومايكل أوليز معتبرًا أن هذه التحركات تعكس تراجع الثقة في دوره داخل المشروع الرياضي.

كما يرى اللاعب أن الأضواء الإعلامية تحولت تدريجيًا إلى الإنجليزي جود بيلينجهام قبل أن يخطف كيليان مبابي المشهد بالكامل عقب انضمامه إلى ريال مدريد رغم أن فينيسيوس كان أحد أبرز أسباب نجاح الفريق خلال السنوات الأخيرة.

هل يمول رحيله مشروعًا جديدًا؟

لا يخفي ريال مدريد رغبته في مواصلة سياسة تجديد الفريق خاصة مع استمرار البحث عن مواهب شابة قادرة على قيادة المشروع في المستقبل.

وفي حال قرر النادي بيع فينيسيوس فإن المقابل المالي المتوقع سيكون ضخمًا للغاية وهو ما يمنح الإدارة فرصة لإعادة استثمار الأموال في أكثر من صفقة مع الحفاظ على التوازن المالي.

ويؤمن بيريز بأن نجاح المشروع لا يرتبط ببقاء لاعب بعينه وإنما بقدرة النادي على تجديد عناصره بصورة مستمرة وهو ما حدث بعد رحيل كريستيانو رونالدو عندما أعاد ريال مدريد بناء الفريق وتوج بعدها بعدة ألقاب كبرى.

ديوماندي.. مشروع الخليفة الجديد

وفي الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات مع فينيسيوس يتحرك ريال مدريد بالفعل نحو تأمين مستقبل مركز الجناح الأيسر.

وتضع الإدارة الإيفواري يان ديوماندي ضمن أبرز المواهب التي يمكن أن تمثل مستقبل الفريق في خطوة تؤكد أن النادي يواصل التخطيط للمستقبل بالتوازي مع محاولاته للحفاظ على نجومه الحاليين.

ولا يعني ذلك أن رحيل فينيسيوس أصبح محسومًا لكنه يعكس استعداد الإدارة لجميع السيناريوهات المحتملة.

جولة حاسمة بعد الإجازة

ومن المنتظر أن تستأنف مفاوضات التجديد عقب عودة فينيسيوس من عطلته الصيفية حيث يعقد اللاعب جلسة جديدة مع مسؤولي ريال مدريد لحسم الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الطرفان قد اقتربا سابقًا من الاتفاق بعد تقديم كل طرف تنازلات نسبية إلا أن المفاوضات توقفت في مراحلها الأخيرة عقب بطولة كأس العالم للأندية بسبب استمرار الخلاف حول الراتب السنوي.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب يطالب بالحصول على نحو 20 مليون يورو صافيًا في الموسم بينما لا يزال ريال مدريد يحاول الوصول إلى صيغة ترضي الطرفين دون الإخلال بسياسته المالية.