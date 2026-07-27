45 درجة في الظل.. هل تدخل مصر عصر الموجات الحارة القياسية؟

رغم الهدنة المؤقتة التي منحتها الطبيعة للمصريين خلال الأيام الأخيرة، فإنها تبدو مجرد استراحة قصيرة قبل عودة الصيف إلى وجهه الأكثر قسوة، وتراجعت درجات الحرارة إلى مستويات أقل من المعتاد، تشير توقعات خبراء المناخ وهيئة الأرصاد الجوية إلى أن موجات الحر ستعود مجددا.

ولم تعد التغيرات المناخية مجرد توقعات مستقبلية، بل أصبحت واقعا ينعكس بوضوح على طبيعة الفصول، وطول موجات الحر، وارتفاع نسب الرطوبة، بما يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى كثيرا من القيم المسجلة رسميًا.

هدنة مناخية قبل عودة الحرارة

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البلاد تشهد حاليا موجة من الطقس المعتدل تستمر لعدة أيام، موضحا أن درجات الحرارة الحالية جاءت أقل من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من فصل الصيف، في مشهد يعيد إلى الأذهان طبيعة المناخ التي كانت تتميز بها مصر قبل التأثيرات المتسارعة للتغيرات المناخية.

وأضاف فهيم أن معظم المحافظات تنعم بأجواء مريحة نسبيا، حيث تسجل المحافظات الساحلية وشمال البلاد نحو 29 درجة مئوية، بينما تدور درجات الحرارة حول 35 درجة في القاهرة الكبرى والدلتا ومحافظات شمال ووسط الصعيد حتى أسيوط.

ووصف هذه الحالة بأنها "هدنة مناخية" تتزامن مع شهر أبيب، الذي عرف تاريخيا بأنه من أكثر شهور العام حرارة، مؤكدا أن هذه الأجواء المعتدلة لن تستمر طويلا، إذ من المتوقع أن تعود الأجواء الصيفية المعتادة بعد عدة أيام.

انخفاض مؤقت في الحرارة

وجاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أكدت استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 على عدد من المناطق، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارا رطبا نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد، في حين يصبح الطقس مائلا للحرارة ورطبا خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

كما أشارت إلى ظهور سحب منخفضة يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية بنسبة تصل إلى 30%، إلى جانب استمرار تكون الشبورة المائية بين الرابعة والثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الممتدة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال واضطراب بالملاحة

وأوضحت الهيئة أن اليوم وغدا سيشهدان نشاطا للرياح على مناطق من أقصى جنوب البلاد، قد يكون مثيرا للرمال والأتربة، بالتزامن مع نشاط للرياح على السواحل، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل العامل الأكثر تأثيرا في الإحساس بدرجات الحرارة، إذ تزيد الحرارة المحسوسة عن المعلنة في الظل بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، وهو ما يجعل الشعور بالحرارة أكثر حدة، خاصة خلال ساعات النهار.

خريطة درجات الحرارة

وتكشف توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تباينا واضحا في درجات الحرارة بين مختلف المحافظات.

ففي القاهرة الكبرى والوجه البحري، تسجل القاهرة درجة حرارة عظمى تبلغ 35 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة، وترتفع في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر إلى 36 درجة للعظمى و38 درجة للمحسوسة، بينما تتراوح درجات الحرارة في بنها ودمنهور والمنصورة والزقازيق بين 34 و35 درجة، مع حرارة محسوسة تصل إلى 37 درجة.

أما في السواحل الشمالية، فتسجل الإسكندرية والعلمين ومطروح درجات حرارة تتراوح بين 29 و30 درجة للعظمى، بينما تصل المحسوسة إلى 32 و33 درجة، في حين تسجل دمياط وبورسعيد ما بين 30 و31 درجة، وترتفع في الإسماعيلية والسويس إلى 35 و36 درجة، مع حرارة محسوسة تبلغ 38 درجة.

وفي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تصل درجة الحرارة العظمى في شرم الشيخ إلى 39 درجة والمحسوسة إلى 41 درجة، بينما تسجل الغردقة 38 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة، وتتراوح درجات الحرارة في شلاتين وحلايب وأبو رماد بين 35 و40 درجة، مع وصول الحرارة المحسوسة في أبو رماد إلى 43 درجة.

الجنوب الأكثر سخونة

وتظل محافظات الصعيد هي الأكثر تأثرا بالموجات الحارة، إذ تسجل الفيوم وبني سويف والمنيا 36 درجة للعظمى و38 درجة للمحسوسة، بينما ترتفع في أسيوط وسوهاج إلى ما بين 37 و40 درجة، مع حرارة محسوسة تصل إلى 41 درجة.

أما قنا والأقصر فتسجلان 43 درجة للعظمى و44 درجة للمحسوسة، فيما تحتل أسوان وأبو سمبل صدارة المحافظات الأكثر حرارة، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 44 و45 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 46 درجة في أسوان، و45 درجة في أبو سمبل، لتقترب من مستويات قياسية تعكس شدة الموجات الحارة التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

هل أصبحت الموجات الحارة أكثر تكرارا؟

وتشير المؤشرات المناخية إلى أن الارتفاعات المتكررة في درجات الحرارة، مصحوبة بزيادة الرطوبة وامتداد فترات الحر، أصبحت من أبرز انعكاسات التغيرات المناخية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يفسر تكرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة تقترب من 45 درجة مئوية، بل وتتجاوزها في بعض المناطق عند احتساب الحرارة المحسوسة.

ورغم الهدنة الحالية، فإن توقعات الأرصاد تؤكد أن الأجواء الصيفية الحارة ستعود تدريجيا خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، خاصة مع استمرار موجات الحر خلال ذروة فصل الصيف، الذي بات يحمل عاما بعد آخر مؤشرات أوضح على تأثيرات التغير المناخي في مصر.

من جانبها، كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم الإثنين، لتبدأ البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء موجة حارة جديدة تستمر حتى مطلع أغسطس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأضافت أن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 36 و38 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد ما بين 43 و44 درجة، في حين تظل الأجواء أقل حرارة على السواحل الشمالية بدرجات تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، حيث ترتفع الحرارة المحسوسة عن المعلنة بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، ما يزيد من الشعور بالحرارة خاصة خلال ساعات النهار.

وأشارت غانم، إلى استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا، الأمر الذي يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

وأكدت أن الرياح تنشط على فترات متقطعة، وقد تثير الرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد، وأن في الوقت نفسه إلى اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية بالبحرين المتوسط والأحمر نتيجة ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح على بعض المناطق الساحلية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الهيئة.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء 28 يوليو حتى السبت:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الثلاثاء: العظمى 36° - المحسوسة 38°.

الأربعاء: العظمى 37° - المحسوسة 39°.

الخميس: العظمى 38° - المحسوسة 40°.

الجمعة: العظمى 37° - المحسوسة 39°.

السبت: العظمى 37° - المحسوسة 39°.

السواحل الشمالية

الثلاثاء: العظمى 30° - المحسوسة 34°.

الأربعاء: العظمى 31° - المحسوسة 35°.

الخميس: العظمى 31° - المحسوسة 34°.

الجمعة: العظمى 32° - المحسوسة 35°.

السبت: العظمى 30° - المحسوسة 34°.

شمال الصعيد

الثلاثاء: العظمى 37° - المحسوسة 39°.

الأربعاء: العظمى 39° - المحسوسة 41°.

الخميس: العظمى 39° - المحسوسة 41°.

الجمعة: العظمى 39° - المحسوسة 41°.

السبت: العظمى 39° - المحسوسة 41°.

جنوب الصعيد

الثلاثاء: العظمى 43° - المحسوسة 44°.

الأربعاء: العظمى 42° - المحسوسة 43°.

الخميس: العظمى 42° - المحسوسة 43°.

الجمعة: العظمى 44° - المحسوسة 45°.

السبت: العظمى 44° - المحسوسة 45°.