نقلة نوعية في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية.. حصاد منظومة التدريب بمركز سقارة

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة، في تدريب العاملين بالادارة المحلية والوزارة والمحافظات، بما يحقق التميز الوزيفي والكفاءة في العمل..

حصاد أعمال منظومة التدريب بالوزارة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا شاملاً حول حصاد أعمال منظومة التدريب بالوزارة، يرصد بالتفصيل كافة الإنجازات والمبادرات المحققة خلال الفترة من ديسمبر 2024 وحتى 30 يونيو 2026، والذي كشف عن تحقيق كافة المستهدفات بخطه تطوير المنظومة التدريبية التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2024 لإحداث نقلة نوعية في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتطوير البنية التحتية والمحتوى المعرفي لمركز التنمية المحلية بسقارة، ليتوج ذلك بالحصول على الاعتماد القومي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإنشاء دار نشر، وبناء الحقائب التدريبية بمعايير علمية، وتطوير مجلة علمية محكمة، وإصدار بحوث وأوراق سياسات بالتحديات وفرص المحليات، والتأهيل المشترك مع المؤسسات الأكاديمية المصرية المعتمدة بالدولة.

اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بكفاءة العاملين بالإدارة المحلية، ودعم خطط الإصلاح الإداري، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المحلية والبيئة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

منظومة التدريب والدراسات حققت طفرة كبيرة

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف علي مركز سقارة للتدريب ، أن منظومة التدريب والدراسات حققت طفرة كبيرة خلال الفترة المشار إليها، حيث استفاد 7620 متدربًا من برامج الخطة التدريبية، وتم تنفيذ 94 برنامجًا تدريبيًا بمركز التنمية المحلية بسقارة، إلى جانب تنفيذ 40 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع المؤسسات والجهات الاستراتيجية، وإعداد واعتماد 14 حقيبة تدريبية بحقوق ملكية للوزارة، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية بالمحافظات، حيث تم تنفيذ 7 برامج تخصصية مباشرة في المحافظات، وتقديم 7 برامج موجهة لصالح جهات حكومية خارجية، وتنظيم ٤٠ ورشة عمل تخصصية رفيعة المستوى.

تحقيق أرقام مضاعفة مقارنة بالمستهدفات الأولية

وأشار التقرير إلى أنه تم تحقيق أرقام مضاعفة مقارنة بالمستهدفات الأولية في عدد من المحاور والتكليفات الاستراتيجية، حيث ارتفعت نسبة تنفيذ الشراكات الاستراتيجية الجديدة إلى 300%، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية إلى 280%، كما بلغت نسبة إنجاز إعداد الحقائب التدريبية 140%، وتطوير قاعدة بيانات المدربين 130%، مقارنة بالمستهدف، بما يعكس نجاح الوزارة في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات و انتهاء مرحله التحول المؤسسى قبل ميعادها المخطط و نستعد للانتقال لمرحله الجودة و الدعم الفنى للمحافظات فى بناء قدرات المحليات.

انطلاقة واسعة لمنظومة التدريب عبر بناء شراكات مؤسسية

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن فترة التقرير شهدت انطلاقة واسعة لمنظومة التدريب عبر بناء شراكات مؤسسية، وتطبيق برامج بالتعاون مع كبرى المؤسسات والأكاديميات، حيث تم إبرام وتفعيل بروتوكولات تعاون مع (جامعة القاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، وجامعة بنها، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومعهد التخطيط القومي، والمجلس الوطني للتدريب والتعليم)، إلى جانب البرامج الدولية والتجربة الألمانية والكورية، حيث تم إبرام شراكة متميزة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لرفع كفاءة مديري إدارات البيئة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تفاعلي متقدم بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية لإنشاء مركز بيانات، وقاعات تدريب افتراضية، ونظام محاكاة لإدارة المخلفات، كما تم التعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية من خلال إطلاق برنامج بناء قدرات القيادات المحلية، والتحضير لاستقدام خبراء أجانب متخصصين لتدريب قيادات الإدارة المحلية بحلول نوفمبر 2026، كما تم تنفيذ ندوة "المتغيرات الاستراتيجية وأثرها على الأمن القومي" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، وذلك بحضور نحو 200 قيادة محلية.

منظومة الدراسات والبحث العلمي

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الدراسات والبحث العلمي، حيث تم إطلاق مجلة "رؤى محلية" كأول دورية علمية محكمة متخصصة في الإدارة المحلية والبيئة، والمدرجة بالمجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، حيث تم إصدار 4 أعداد تضم 12 بحثًا وورقة سياسات معتمدة، إلى جانب اعتماد مركز التنمية المحلية بسقارة كدار نشر قومية معتمدة لدى اتحاد الناشرين المصريين، وإيداع 14 حقيبة تدريبية بدار الكتب والوثائق القومية، فضلًا عن إصدار كتيب "المعرفة القانونية" الذي يتضمن توثيق وإتاحة أهم 11 قانونًا حاكمًا لعمل المحليات (من بينها قوانين الخدمة المدنية، والتصالح في مخالفات البناء، والتعاقدات، والإدارة المحلية، والبيئة)؛ لتعزيز الحوكمة الشاملة.

البنية التحتية لمرك سقارة

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمركز، أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة أنه تم الانتهاء من أعمال البناء بنسبة 100% للمبنى الإداري والتعليمي الجديد، وبدء تركيب الواجهات الحجرية والوصلات الداخلية لنظم الإطفاء والكهرباء، إلى جانب الحصول على شهادة الاعتماد القومي المؤسسي للمركز من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عقب زيارات ومراجعات دقيقة استمرت 6 أشهر متصلة، وإعداد خطة للتسويق الرقمي الحكومي.

وأكد الدكتور عصام الجوهري أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس اهتمام معالي وزيرة التنمية المحلية والبيئة في بناء منظومة تدريب حديثة ومستدامة، تقوم على الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الوطنية والدولية، وربط التدريب بالتطبيق العملي والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد كوادر محلية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التنمية المحلية والبيئة، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.