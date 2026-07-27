ضربة ملكية جديدة.. لماذا أنفق ريال مدريد أكثر من 100 مليون يورو لضم ديوماندي؟ وهل يدفع فينيسيوس الثمن؟

اقترب ريال مدريد من توجيه ضربة قوية في سوق الانتقالات الصيفية بعدما أنهى كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي نجم لايبزيج الألماني في صفقة تُعد من الأضخم في ميركاتو 2026 لتؤكد استمرار النادي الملكي في تنفيذ استراتيجيته القائمة على الاستثمار في المواهب الشابة القادرة على قيادة الفريق لسنوات طويلة.

وبحسب التقارير الواردة من إسبانيا وألمانيا فإن إدارة ريال مدريد توصلت إلى اتفاق نهائي مع لايبزيج يقضي بانتقال اللاعب مقابل مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو بينما يستعد ديوماندي للسفر إلى العاصمة الإسبانية خلال الأيام المقبلة للخضوع للفحوصات الطبية قبل توقيع عقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2031.

وتأتي الصفقة في توقيت حساس داخل النادي الملكي الذي يعيش حالة من الترقب بسبب مفاوضات تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن مستقبل الجناح البرازيلي داخل "سانتياجو برنابيو".

مشروع جديد داخل ريال مدريد

لم يكن تحرك ريال مدريد نحو ديوماندي مجرد صفقة لتعزيز أحد المراكز بل يعكس رؤية واضحة تتبناها إدارة فلورنتينو بيريز منذ سنوات تقوم على ضم أفضل المواهب العالمية قبل وصولها إلى ذروة قيمتها الفنية.

فالنادي الذي نجح سابقًا في التعاقد مع فينيسيوس ورودريجو وإندريك وأردا جولر يواصل الآن الاستثمار في اللاعبين أصحاب الأعمار الصغيرة لضمان استمرار المشروع الرياضي لسنوات طويلة.

ويُنظر إلى ديوماندي باعتباره أحد أبرز الأجنحة الصاعدة في أوروبا بعدما لفت الأنظار بصورة كبيرة خلال موسمه مع لايبزيج بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة وتنوع أدواره الهجومية.

صفقة تجاوزت المنافسة الأوروبية

لم يكن ريال مدريد النادي الوحيد الذي حاول التعاقد مع الجناح الإيفواري إذ دخل باريس سان جيرمان في مفاوضات مكثفة مع اللاعب خلال الأسابيع الماضية أملاً في ضمه إلى مشروعه الجديد.

لكن النادي الفرنسي قرر في النهاية الانسحاب من الصفقة بعدما اعتبر أن المطالب المالية التي حددها لايبزيج مبالغ فيها فضلًا عن وجود تحفظات على طريقة إدارة المفاوضات من جانب ممثلي اللاعب.

وبانسحاب بطل دوري أبطال أوروبا من السباق أصبح الطريق ممهدًا أمام ريال مدريد لحسم الصفقة مستفيدًا من رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأبيض وخوض تجربة اللعب في الدوري الإسباني.

لماذا وافق ريال مدريد على دفع هذا الرقم؟

رغم ضخامة المقابل المالي ترى إدارة ريال مدريد أن الصفقة تمثل استثمارًا للمستقبل أكثر منها مجرد تعاقد لموسم واحد فاللاعب الإيفواري الذي لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره يمتلك هامشًا كبيرًا للتطور كما أن قيمته السوقية شهدت ارتفاعًا هائلًا خلال عام واحد فقط.

وانتقل ديوماندي إلى لايبزيج قادمًا من ليجانيس في صيف 2025 مقابل نحو 20 مليون يورو قبل أن يتحول خلال موسم واحد إلى أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا لتصل قيمته السوقية إلى نحو 90 مليون يورو.

ويؤمن مسؤولو ريال مدريد بأن اللاعب يملك المقومات التي تؤهله ليصبح أحد أبرز نجوم العالم خلال السنوات المقبلة وهو ما يبرر استعداد النادي لدفع أكثر من 100 مليون يورو لإتمام الصفقة.

ماذا يعني وصول ديوماندي؟

بعيدًا عن القيمة الفنية تحمل الصفقة أبعادًا أخرى داخل ريال مدريد فالفريق يمتلك بالفعل مجموعة من أبرز الأسماء الهجومية مثل كيليان مبابي وجود بيلينجهام ورودريجو وفينيسيوس جونيور وهو ما يثير التساؤلات حول كيفية توزيع الأدوار داخل الخط الأمامي.

ويرى كثير من المحللين أن التعاقد مع ديوماندي قد يكون خطوة استباقية تحسبًا لأي تغييرات قد يشهدها الفريق خلال الفترة المقبلة سواء برحيل أحد النجوم أو إعادة تشكيل المنظومة الهجومية.

فينيسيوس في قلب المشهد

تزامنت صفقة ديوماندي مع استمرار تعثر مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور الذي ينتهي في صيف 2027 ويطالب النجم البرازيلي بالحصول على راتب يجعله ضمن الأعلى أجرًا داخل الفريق بينما تتمسك إدارة ريال مدريد بعدم الإخلال بسقف الرواتب الذي وضعته منذ سنوات.

ورغم تأكيد الطرفين رغبتهما في استمرار العلاقة فإن الخلاف المالي لا يزال قائمًا وهو ما جعل كثيرين يربطون بين التعاقد مع ديوماندي واحتمالية رحيل فينيسيوس مستقبلاً.

لكن داخل النادي لا توجد مؤشرات رسمية تؤكد أن الصفقة جاءت كبديل مباشر للنجم البرازيلي بل يعتبرها المسؤولون جزءًا من خطة تهدف إلى زيادة جودة الخيارات الهجومية.

ريال مدريد يواصل صناعة المستقبل

خلال العقد الأخير أثبت ريال مدريد قدرته على المزج بين النجوم أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة وبينما تعتمد بعض الأندية على التعاقد مع اللاعبين بعد وصولهم إلى القمة يفضل النادي الملكي استقطاب المواهب مبكرًا ومنحها الوقت الكافي للتطور داخل بيئة تنافسية عالية.

وتشير الأرقام إلى نجاح هذه السياسة بعدما تحول أكثر من لاعب شاب إلى ركيزة أساسية داخل الفريق وهو ما يمنح الإدارة ثقة كبيرة في قدرتها على تكرار التجربة مع ديوماندي.