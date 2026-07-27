ريال مدريد يحدد 160 مليون يورو لرحيل فينيسيوس.. وأرسنال يجهز عقدا تاريخيا

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد حدد مبلغ 160 مليون يورو للموافقة على رحيل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، حال وصول عرض مناسب خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلته شبكة BBC، فإن نادي أرسنال يستعد لتقديم أكبر عقد في تاريخ النادي من أجل إقناع فينيسيوس جونيور بالانتقال إلى صفوفه.

ورغم اهتمام النادي الإنجليزي بضم الجناح البرازيلي، فإنه لا توجد أي مفاوضات رسمية حتى الآن بين ريال مدريد وأرسنال بشأن الصفقة.

ويُعد فينيسيوس أحد أبرز نجوم ريال مدريد، حيث خاض 375 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 128 هدفًا، وتوج بـ14 بطولة منذ انضمامه إلى النادي الملكي.