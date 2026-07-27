مسيرة مشرفة.. محمد عبد المنعم يوجه رسالة لأحمد حجازي بعد الاعتزال

وجه محمد عبد المنعم، لاعب منتخب مصر، رسالة للاعب أحمد حجازي بعد قرار اعتزاله كرة القدم.

وكتب محمد عبد المنعم عبر ستوري حسابه على انستجرام: “مسيرة مشرفة اخلصت فيها وكنت قدوة للأجيال بالتوفيق في القادم يا اخويا”.

وكان أحمد حجازي قد أعلن اعتزاله كرة القدم، ليسدل الستار على مسيرة امتدت لأكثر من 17 عامًا، خاض خلالها العديد من التجارب بين الملاعب المصرية والأوروبية والسعودية، ونجح في ترك بصمة واضحة كأحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية الحديث.

وشهدت مسيرة حجازي العديد من المحطات المهمة، حيث بدأ مشواره في الكرة المصرية، قبل خوض تجارب احترافية في إيطاليا وإنجلترا والسعودية، كما كان أحد العناصر الأساسية في صفوف منتخب مصر لسنوات طويلة، وشارك في العديد من البطولات القارية والدولية.

وكان آخر ظهور لأحمد حجازي بقميص نادي نيوم السعودي، حيث ساهم في صعود الفريق إلى دوري روشن للمحترفين، قبل أن يقرر إنهاء مسيرته كلاعب.

ومن المنتظر أن يبدأ حجازي مرحلة جديدة في عالم كرة القدم، مستفيدًا من خبراته الكبيرة التي اكتسبها طوال سنوات اللعب، بعدما أنهى رحلته داخل الملعب تاركًا إرثًا مميزًا مع الأندية التي مثلها ومنتخب بلاده.