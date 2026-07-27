عمر مرموش يستعرض مهاراته أثناء التمرين داخل الجيم

شارك عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مرموش اثناء أداءه التمارين الرياضية داخل صالة الجيم.

وتتواصل الاستعدادات الأخيرة لحفل زفاف عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي، الذي يقام في منطقة بحيرة كومو الإيطالية، وسط أجواء راقية وخصوصية كبيرة، حيث أظهرت الصور جانبًا من موقع الاحتفال والتجهيزات النهائية للحفل.

عمر مرموش

وحرص مرموش على أن يكون الحفل بعيدًا عن الأضواء، مع فرض إجراءات تمنع التصوير داخل مكان الاحتفال، واقتصار الدعوات على أفراد العائلة والمقربين فقط، حفاظًا على خصوصية المناسبة.