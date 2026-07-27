استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا.. موعد ودية منتخب الشباب ونظيره الأردني

يخوض منتخب الشباب مواليد 2007 مساء اليوم الإثنين حصته التدريبية الأخيرة، قبل مواجهة نظيره الأردني، غدا الثلاثاء، في اللقاء الودي الذي يجمعهما، على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ويأتي اللقاء ضمن استعدادات منتخب مصر للشباب لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ويشارك في معسكر المنتخب 30 لاعبًا، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز العناصر المختارة، فنيًّا وبدنيًّا.. وهم:

في حراسة المرمى: عمر عبد العزيز وإياد تامر وزياد حمادة ومروان ناصر.

خط الدفاع: إياد مدحت ومحمد عبد البصير وعبد الله بدير وأدهم أحمد الدين ونور أشرف ومحمد عوض ومحمد فرج ويوسف شيكا ومهند الشامي.

خط الوسط: محمد عاطف ومحمد سمير كونتا ومحمد ياسر ومحمد رأفت وعبد الرحمن عبد الفتاح ومحمد حمد وأدهم كريم ومحمود صلاح وعمر العزب وياسين عاطف وأنس رشدي ومحمد حسني وعمر أشرف خضر.

خط الهجوم: علي الجارحي ومحمد عبد الفتاح تاحا ومحمد بشيري ومحمود حسن تريزيجيه.