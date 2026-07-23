منتخب الشباب يختتم معسكره المفتوح بالفوز بسداسية على "السلوم"

اختتم، الأربعاء ، المنتخب الوطني، مواليد 2007، معسكره المفتوح بتجربة ودية، حقق فيها الفوز على نادي شباب السلوم، أحد اندية القسم الثالث، بسداسية نظيفة،

تم خلالها منح الفرصة لجميع اللاعبين، المتواجدين في المعسكر.

ومن المقرر أن ينتظم منتخب الشباب،الجمعة المقبل، في معسكر مغلق، استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب الأردني، يومي 28 و31 يوليو الحالي، ضمن الاستعدادات لتصفيات شمال أفريقيا، والمقررة إقامتها في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

وكان منتخب الشباب قد خاض عدداً من المعسكرات المغلقة والمفتوحة، خلال شهر يوليو الحالي.

فضلاً عن خوض مباريات ودية مع بعض الأندية، اطمأن خلالها

الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.