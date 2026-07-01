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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 معسكرات و5 وديات لمنتخب الشباب خلال يوليو

منتخب الشباب
منتخب الشباب
حسام الحارتي

يقيم المنتخب الوطني للشباب 4 معسكرات، بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، تتخللها 5 وديات، بواقع 3 مواجهات محلية ومواجهتين وديتين دوليتين.

وذلك ضمن برنامج الإعداد، الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، لشهر يوليو الحالي.

ويشارك في معسكرات المنتخب 30 لاعبًا، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز العناصر المختارة، فنيًا وبدنيًا.

ويبدأ المعسكر الأول لمنتخب الشباب، اليوم، الأول من يوليو ويستمر حتى 9 من الشهر نفسه، وتتخلله مباراة ودية محلية.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب، برنامجه بمعسكر مفتوح ثان، خلال الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الحالي، يتخلله أيضًا لقاء ودي محلي، ثم معسكر مفتوح ثالث من 20 إلى 22 من الشهر نفسه، يتضمن مباراة ودية محلية، قبل أن يختتم استعداداته خلال شهر يوليو بمعسكر مغلق في الفترة من 24 إلى 31 يوليو، يخوض خلاله مباراتين وديتين دوليتين أمام منتخب الأردن، ضمن خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني وائل رياض المنتخبات الوطنية

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