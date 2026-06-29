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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب استعداداً لمعسكر يوليو

وائل رياض
وائل رياض
حسام الحارتي

أعلن  وائل رياض، المدير الفني للمنتخب الوطني، مواليد 2007، قائمة المنتخب، استعداداً للدخول في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من الأول وحتى التاسع من يوليو المقبل، في إطار تحضيراته لخوض تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

وضمت القائمة التي أعلنها رياض لمعسكر يوليو 30 لاعباً هم:

في حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز وإياد تامر وزياد حمادة ومروان ناصر.

خط الدفاع: إياد مدحت ومحمد عبدالبصير وعبدالله بدير وأدهم أحمد الدين ونور أشرف ومحمد عوض ومحمد فرج ويوسف شيكا ومهند الشامي.

خط الوسط: محمد عاطف ومحمد سمير كونتا ومحمد ياسر ومحمد رأفت وعبدالرحمن عبدالفتاح ومحمد حمد وأدهم كريم ومحمود صلاح وعمر العزب وياسين عاطف وأنس رشدي ومحمد حسني وعمر أشرف خضر.

خط الهجوم: علي الجارحي ومحمد عبدالفتاح تاحا ومحمد بشيري ومحمود حسن تريزيجيه.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب للمشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، والمقررة إقامتها في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب الشباب على تجهيز شباب الفراعنة من خلال معسكرات مغلقة أو مفتوحة، علاوة على خوض مباريات قوية أمام مدارس كروية مختلفة من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل قبل خوض الاستحقاقات الرسمية.

وائل رياض المنتخب المنتخبات الوطنية بطولة كأس الأمم الأفريقية وائل رياض المدير الفني للمنتخب الوطني

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