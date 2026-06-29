قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة مصر بدور الـ32.. ماذا قدم منتخب أستراليا في تاريخ كأس العالم؟
إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج
الحكومة تناقش إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة المصرية بالخارج
أبو العينين: قانون الضرائب تعرّض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا وآن الأوان لطرح قانون جديد بفكر استثماري يواكب العصر
أبو العينين: الرؤية المالية للدولة انتقلت من “فكر الجباية" إلى استراتيجية تنمية الإيرادات عبر ناتج الاستثمارات الجديدة
أبو العينين: أقترح سن قوانين تحفيزية تشجع الشركات على إعادة ضخ الأرباح واستثمارها مجددًا في مشروعات قومية وإنتاجية
وفاة ابن الفنانة السورية نورا رحال
هشام نصر: جلسة مع جون إدوارد تحسم موقف معتمد جمال
محمد أبو العينين يطالب بقانون استثمار جديد جاذب للشركات العالمية لمواكبة رؤية مصر 2030
خلال توجهه لمهمة رسمية.. مصرع رئيس مدينة طابا إثر انقلاب سيارته وحالة حداد في المدينة| القصة الكاملة
محمد عبد اللطيف: مصر تشهد تحولًا شاملًا في مجال التعليم الفني
ليفيت: ويتكوف وكوشنر يتوجهان للدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة مصر بدور الـ32.. ماذا قدم منتخب أستراليا في تاريخ كأس العالم؟

منتخب أستراليا
منتخب أستراليا
منتصر الرفاعي

ضرب منتخب مصر موعدا مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها "الفراعنة" لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة بينما يطمح منتخب أستراليا إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ دور الـ16 للمرة الثالثة في تاريخه.

وتأهل المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط تحت قيادة المدير الفني حسام حسن فيما حجز المنتخب الأسترالي بطاقة العبور إلى الدور ذاته بعدما أنهى منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

أستراليا تسجل ظهورها السابع في المونديال

يشارك المنتخب الأسترالي في نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه بعدما سبق له الظهور في نسخ 1974 و2006 و2010 و2014 و2018 و2022، قبل أن يحجز مقعده في النسخة الحالية من البطولة.

وشهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مستوى منتخب "الكنغر"، الذي بات واحدًا من المنتخبات الآسيوية القادرة على المنافسة بقوة في المحافل الكبرى.

أفضل إنجاز.. بلوغ دور الـ16 مرتين

ويعد التأهل إلى دور الـ16 أفضل إنجاز حققه المنتخب الأسترالي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك في مناسبتين.

وجاءت المرة الأولى في مونديال ألمانيا 2006 عندما نجح المنتخب الأسترالي في تجاوز دور المجموعات قبل أن يودع المنافسات بالخسارة أمام إيطاليا التي توجت لاحقًا باللقب.

أما المرة الثانية فكانت في كأس العالم 2022 بقطر، حين تأهل المنتخب الأسترالي إلى ثمن النهائي قبل أن تنتهي مغامرته بالخسارة أمام الأرجنتين، التي نجحت بدورها في حصد لقب البطولة.

أرقام منتخب أستراليا في كأس العالم

خاض منتخب أستراليا 23 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم قبل مواجهة مصر، حقق خلالها 5 انتصارات فقط، مقابل 5 تعادلات و13 هزيمة.

وسجل لاعبو المنتخب الأسترالي 19 هدفا بينما استقبلت شباكهم 39 هدفا في أرقام تعكس الصعوبات التي واجهها الفريق خلال مشاركاته السابقة بالمونديال.

مواجهة تاريخية مرتقبة أمام الفراعنة

وتحمل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر أهمية كبيرة لكلا المنتخبين إذ يسعى "الفراعنة" لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد في المونديال بينما يأمل المنتخب الأسترالي في تخطي عقبة المنتخب المصري ومواصلة مشواره في البطولة.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية والأسترالية إلى هذه المواجهة المرتقبة، التي تعد واحدة من أبرز مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026.

منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 حسام حسن المنتخب الأسترالي إيطاليا أرقام منتخب أستراليا أرقام منتخب أستراليا في كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

الافلام المقرر عرضها

العوضي وهنيدي ومني ورامز .. 4 أفلام تنافس بالموسم الصيفيl تفاصيل

المهرجان القومي للمسرح

المهرجان القومي للمسرح يعيد تقديم القراءة المسرحية «النص التاني من الطريق»

ذكرى ثورة 30 يونيو بمعهد الموسيقى

مواهب الأوبرا تغنى للوطن فى ذكرى ثورة 30 يونيو بمعهد الموسيقى

بالصور

بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد