قبل مواجهة مصر بدور الـ32.. ماذا قدم منتخب أستراليا في تاريخ كأس العالم؟

ضرب منتخب مصر موعدا مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها "الفراعنة" لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة بينما يطمح منتخب أستراليا إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ دور الـ16 للمرة الثالثة في تاريخه.

وتأهل المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط تحت قيادة المدير الفني حسام حسن فيما حجز المنتخب الأسترالي بطاقة العبور إلى الدور ذاته بعدما أنهى منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

أستراليا تسجل ظهورها السابع في المونديال

يشارك المنتخب الأسترالي في نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه بعدما سبق له الظهور في نسخ 1974 و2006 و2010 و2014 و2018 و2022، قبل أن يحجز مقعده في النسخة الحالية من البطولة.

وشهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مستوى منتخب "الكنغر"، الذي بات واحدًا من المنتخبات الآسيوية القادرة على المنافسة بقوة في المحافل الكبرى.

أفضل إنجاز.. بلوغ دور الـ16 مرتين

ويعد التأهل إلى دور الـ16 أفضل إنجاز حققه المنتخب الأسترالي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك في مناسبتين.

وجاءت المرة الأولى في مونديال ألمانيا 2006 عندما نجح المنتخب الأسترالي في تجاوز دور المجموعات قبل أن يودع المنافسات بالخسارة أمام إيطاليا التي توجت لاحقًا باللقب.

أما المرة الثانية فكانت في كأس العالم 2022 بقطر، حين تأهل المنتخب الأسترالي إلى ثمن النهائي قبل أن تنتهي مغامرته بالخسارة أمام الأرجنتين، التي نجحت بدورها في حصد لقب البطولة.

أرقام منتخب أستراليا في كأس العالم

خاض منتخب أستراليا 23 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم قبل مواجهة مصر، حقق خلالها 5 انتصارات فقط، مقابل 5 تعادلات و13 هزيمة.

وسجل لاعبو المنتخب الأسترالي 19 هدفا بينما استقبلت شباكهم 39 هدفا في أرقام تعكس الصعوبات التي واجهها الفريق خلال مشاركاته السابقة بالمونديال.

مواجهة تاريخية مرتقبة أمام الفراعنة

وتحمل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر أهمية كبيرة لكلا المنتخبين إذ يسعى "الفراعنة" لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد في المونديال بينما يأمل المنتخب الأسترالي في تخطي عقبة المنتخب المصري ومواصلة مشواره في البطولة.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية والأسترالية إلى هذه المواجهة المرتقبة، التي تعد واحدة من أبرز مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026.