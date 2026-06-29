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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. أرقام تاريخية وإنجازات استثنائية تزين الدور الأول

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

لم يكن الدور الأول من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مجرد محطة لتحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية، بل تحول إلى ساحة استثنائية شهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية وكتابة إنجازات تاريخية ستظل خالدة في سجلات البطولة.

وشهدت النسخة الحالية من المونديال تألق عدد من النجوم الذين نجحوا في تدوين أسمائهم بأحرف من ذهب سواء على مستوى منتخباتهم أو على مستوى تاريخ كأس العالم بشكل عام.

محمد صلاح يواصل صناعة التاريخ مع الفراعنة

واصل محمد صلاح تعزيز مكانته في تاريخ الكرة المصرية، بعدما أصبح أول لاعب مصري يسجل ثلاثة أهداف في نهائيات كأس العالم كما انفرد برقم قياسي جديد بصفته أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يشارك أساسيا في خمس مباريات بالمونديال.

محمد صلاح

حمزة عبد الكريم.. أصغر لاعب مصري وعربي في المونديال

دخل حمزة عبد الكريم سجلات التاريخ بعدما أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب مصر في نهائيات كأس العالم، وكذلك أصغر لاعب عربي يشارك في البطولة، وذلك بعمر 18 عاما و161 يوما.

ويمثل هذا الإنجاز إضافة جديدة لكرة القدم المصرية والعربية على أكبر مسرح كروي في العالم.

حمزة عبد الكريم 

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يشارك في ست نسخ متتالية من كأس العالم، بداية من نسخة 2006 وحتى مونديال 2026.

 ليونيل ميسي

رونالدو.. أول هداف في ست نسخ متتالية

من جانبه، واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام التاريخية بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافا في ست نسخ متتالية من كأس العالم، عقب تسجيله هدفين خلال منافسات دور المجموعات.

ويعكس هذا الإنجاز الاستمرارية الاستثنائية التي يتمتع بها قائد البرتغال على أعلى مستوى.

كريستيانو رونالدو 

هاري كين ينفرد بصدارة هدافي إنجلترا

نجح هاري كين في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الإنجليزية، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفًا في كأس العالم، لينفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في المونديال، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم جاري لينكر.

 هاري كين

مبابي يحقق إنجازا غير مسبوق

واصل الفرنسي كيليان مبابي تألقه اللافت، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين أو أكثر في ست مباريات مختلفة بالبطولة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية في الوقت الحالي.

كيليان مبابي

ديمبيلي يعيد إنجازا غائبا منذ أكثر من ثلاثة عقود

دخل عثمان ديمبيلي سجلات المونديال بعدما أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول من مباراة في كأس العالم منذ 32 عاما معيدا إنجازا ظل غائبا عن البطولة لسنوات طويلة.

عثمان ديمبيلي

رياض محرز يحقق رقما جزائريا جديدا

حقق قائد منتخب الجزائر رياض محرز إنجازا خاصا بعدما أصبح أول لاعب جزائري يسجل هدفًا في كأس العالم بعد تجاوزه سن 32 عامًا، ليضيف رقما جديدا إلى تاريخ الكرة الجزائرية.

رياض محرز 

دي بروين يخلد اسمه في تاريخ بلجيكا

اختتم النجم البلجيكي كيفن دي بروين سلسلة الإنجازات التاريخية، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ منتخب بلجيكا يسجل أهدافًا في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم، عقب تسجيله في مونديال 2026، بعد أن سبق له التسجيل في نسختي 2014 و2018.

كيفن دي بروين 
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