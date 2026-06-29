مدحت العدل: لم أقصد الإساءة إلى حسام حسن وأملك ثقافة الاعتذار

خرج السيناريست الدكتور مدحت العدل عن صمته للرد على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بسبب تعليق منسوب إليه بشأن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أن ما حدث جاء نتيجة اعتقاده بأن التعليق كان داخل صفحة مغلقة، قبل أن يتم تداوله على نطاق واسع.

وقال مدحت العدل، خلال استضافته في برنامج "ماسبيرو": "أنا قمت من النوم بعد نص ساعة، لقيت العالم اتقلب والدنيا مقلوبة. كنت بتكلم على صفحة متخيل إنها مغلقة، دي صفحة صديقة ليا وكنا قاعدين بندردش في الكورة، ومن حقنا نتكلم في الكورة. أنا راجل قديم شوية في التكنولوجيا، وكنت فاكر إني بتكلم بيني وبين حد، وما كنتش متخيل إن الكلام هينتشر بالشكل ده."

وأكد العدل أنه يكن كل الاحترام والتقدير لحسام حسن، مضيفًا: "أنا في الأول وفي الآخر بحب كابتن حسام جدًا، وإذا ما كانش أعظم مهاجم في تاريخ مصر فهو بالتأكيد من أعظمهم، وده رأيي الشخصي. وعلى فكرة أنا اللي طالبت إنه يدرب الزمالك، ولما حصلت له الأزمة كنت من أوائل المعزين، لأن العلاقات الإنسانية أهم من الكورة."

وأوضح أن انتقاداته كانت دائمًا في إطار الرأي الفني، قائلًا: "أنا بنتقد طول الوقت، ومقصدي بـ(مش عايزين مبالغة) إن كل إنجاز يتحط في حجمه الطبيعي. الفوز على نيوزيلندا أمر متوقع بحكم فارق التصنيف، لكن ده لا يمنع إن المنتخب بيقدم مباريات جيدة وعامل حالة سعادة للمصريين، وأتمنى تستمر."

وأشار إلى أن النقد في كرة القدم ليس أمرًا جديدًا، مضيفًا: "كلنا انتقدنا الكابتن محمود الجوهري زمان، لكن وقتها ما كانش فيه سوشيال ميديا. كنا بنختلف وننتقد بشكل طبيعي، أما دلوقتي فالأمور بقت مختلفة."

كما كشف أن التعليق الذي أثار الأزمة كان داخل منشور خاص، قائلًا: "التعليق كان على بوست بيني وبين ناس، لكن شخص غير أمين صوّره ونشره. ولما باجي أتكلم على صفحتي أو أعبر عن رأيي في العلن، بعرف أختار ألفاظي."

واختتم مدحت العدل حديثه بالتأكيد على اعتذاره لحسام حسن، قائلًا: "أنا لا أسيء إلى أحد إطلاقًا، ونشرت اعتذارًا على صفحتي وقلت له إذا كنت أسأت إليك فأنت واحد من أعظم اللاعبين، وأنا بحترمك وبعتذر لك، لأن عندي ثقافة الاعتذار. الكورة أحيانًا بتخلينا منفعلين، وده بيحصل مع الجميع."