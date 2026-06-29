تغييرات منتظرة في تشكيل مصر أمام أستراليا.. كريم حافظ ومروان عطية أساسيان

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر على إجراء عدة تعديلات في التشكيل الأساسي، قبل مواجهة أستراليا المرتقبة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في ظل الغيابات التي ضربت صفوف "الفراعنة" بسبب الإصابات والإيقاف.

ومن المنتظر أن يدفع الجهاز الفني بـكريم حافظ في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب أحمد فتوح الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة إيران في ختام دور المجموعات.

وفي خط الوسط، يدخل مروان عطية التشكيل الأساسي بدلًا من مهند لاشين، الذي يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

كما تشير التوقعات إلى استمرار وجود الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش على مقاعد البدلاء، مع الاعتماد على العناصر التي شاركت في المباريات الأخيرة.

وعلى مستوى خط الدفاع، ينتظر أن يقود رامي ربيعة الدفاع بدلًا من محمد عبد المنعم بعد تعرض الأخير للإصابة، فيما يعود حسام عبد المجيد إلى قائمة المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الوجه، ليكون أحد الخيارات الدفاعية المتاحة أمام الجهاز الفني.

ويأمل المنتخب المصري في تجاوز الغيابات المؤثرة وتحقيق الفوز على أستراليا، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشواره في كأس العالم 2026.