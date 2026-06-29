8 ملايين دولار تنتظر منتخب مصر حال التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، واضعًا نصب عينيه التأهل إلى الدور التالي، الذي لا يمنحه فقط فرصة مواصلة المشوار في البطولة، بل يضمن له مكافأة مالية كبيرة.

ووفقًا للائحة الجوائز المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيحصل المنتخب المصري على مكافأة قدرها 8 ملايين دولار في حال الفوز على أستراليا وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من المونديال.

ويسعى "الفراعنة" إلى تحقيق إنجاز جديد في البطولة، مستفيدين من الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال مشواره حتى الآن، في ظل طموحات الجماهير المصرية بمواصلة التقدم في النسخة الحالية من كأس العالم.

وتعد الجوائز المالية التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم حافزًا إضافيًا للمنتخبات المشاركة، إلى جانب المنافسة على اللقب، إذ ترتفع قيمة المكافآت تدريجيًا مع التقدم في الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.