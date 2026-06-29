قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 نجوم سوبر.. شبح الإصابات يطارد نجوم منتخب مصر قبل مباراة أستراليا
اجتماع انتهى بمأساة.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بطريق "طنطا _ قطور"
الرئيس السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو
سعر الدولار يتراجع اليوم في البنوك
رسميا.. مهند لاشين يغيب عن مباراة مصر وأستراليا بسبب الإيقاف
تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في قطاع المياه
مباحثات مصرية رواندية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73 ألفا و58 شهيدا
نبوءة غريبة تشعل المونديال.. ساحر غاني يتوج رونالدو بطلًا وميسي خارج الحسابات
مصر تعزي السعودية في ضحايا حادث تحطم المروحية بمنطقة رأس تنورة وتؤكد تضامنها الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

8 ملايين دولار تنتظر منتخب مصر حال التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، واضعًا نصب عينيه التأهل إلى الدور التالي، الذي لا يمنحه فقط فرصة مواصلة المشوار في البطولة، بل يضمن له مكافأة مالية كبيرة.

ووفقًا للائحة الجوائز المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيحصل المنتخب المصري على مكافأة قدرها 8 ملايين دولار في حال الفوز على أستراليا وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من المونديال.

ويسعى "الفراعنة" إلى تحقيق إنجاز جديد في البطولة، مستفيدين من الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال مشواره حتى الآن، في ظل طموحات الجماهير المصرية بمواصلة التقدم في النسخة الحالية من كأس العالم.

وتعد الجوائز المالية التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم حافزًا إضافيًا للمنتخبات المشاركة، إلى جانب المنافسة على اللقب، إذ ترتفع قيمة المكافآت تدريجيًا مع التقدم في الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

منتخب أستراليا كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

طليق ندى كامل

براءة طليق ندى الكامل في قضية شيك بدون رصيد

صورة أرشيفية

تحرير 62 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

صورة أرشيفية

ضبط صاحب مخبز استولى على 17 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

بالصور

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلبيس

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد